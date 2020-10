Equipo de pelota de Holguín tuvo que esperar 6 horas en el estadio de Ciego de Ávila

El equipo de béisbol de Holguín denunció el maltrato que sufrió el jueves a su llegada a Ciego de Ávila, donde tuvo que esperar seis horas en el estadio hasta el comienzo del choque.

En una publicación en el muro de Facebook del usuario denominado ‘Nuestros Cachorros Holguineros’, el autor relató que los jugadores tuvieron que permanecer en el estadio José Ramón Cepero desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, cuando empezó el partido.

“Se tenía previsto que el tercer juego entre Cachorros y Tigres se jugaría a las diez de la mañana, pero las condiciones del terreno no eran las adecuadas y cambiaron el horario del choque un poco después de la llegada de Holguín al estadio”, denuncia el texto.

Según reveló el pitcher holguinero Rubén Rodríguez, los miembros del equipo almorzaron después de la 1:00 de la tarde en el mismo estadio.

“Resulta injusto que los visitantes hayan viajado desde Morón hasta Ciego de Ávila (38 km), o sea, tuvieron que madrugar para llegar temprano al terreno, mientras que el equipo local permanecía en su hotel correspondiente en la propia ciudad”, cuestiona el autor del post.

“Si usted saca cuentas podrá comprobar que el conjunto de Holguín esperó ¡seis horas! en un dogout, y eso sin contar la duración del viaje desde el municipio Morón. Esto lo demuestran las fotos”, añade.

Rubén Rodríguez relató que a él y al receptor Franklin Aballe les ofrecieron una habitación para descansar, pero ellos optaron por quedarse junto al resto de sus compañeros.

Pese al mal rato vivido, los visitantes ganaron el juego.

“Pero este tipo de sucesos no le pueden pasar a ningún conjunto del béisbol cubano. Ni a los Cachorros, ni a los Tigres, ni a nadie”, recalca el autor de la denuncia, quien como conclusión incluyó varias preguntas y exigió una disculpa.

“¿Por qué la evaluación del terreno no se hizo antes de la salida de Holguín?, ¿Por qué Ciego de Ávila no tuvo la misma suerte?, ¿Por qué los holguineros tuvieron que esperar en un dogout?, ¿Por qué almorzaron en el estadio y no en otro mejor lugar?, ¿Por qué no se ha publicado una respuesta sobre esto?”.

El team holguinero no es el único que ha sufrido maltratos al participar en competencias fuera de su territorio.

En septiembre el director de los Industriales, Guillermo Carmona, denunció en una conferencia de prensa que sus jugadores, por ser de la provincia más afectada por el coronavirus, eran tratados como “culpables de la pandemia por venir de La Habana”.

“No piensan que estos muchachos llevan más de un mes fuera de su casa y alejados de sus familias. Exijo respeto para mis peloteros”, subrayó Carmona.

“Hasta ahora nos ha tocado jugar lejos de casa y tenemos que decir que la acogida no ha sido la esperada. Dondequiera que llegamos nos tratan como si fuéramos bichos raros, solo porque venimos de La Habana”, agregó.

“Les puedo garantizar a todos que el equipo de Industriales ha cumplido al pie de la letra los protocolos establecidos por los responsables del campeonato. Hemos pasado todos los test rápidos a los que nos hemos sometidos y también las pruebas PCR. Y hasta ahora nadie ha dado positivo al nuevo coronavirus”, añadió.

“Entendemos la preocupación que puedan tener todos, pero el hecho de que seamos habaneros no significa que somos una epidemia. Solo pido respeto para mis jugadores, que han tenido que hacer un esfuerzo muy grande para estar aquí saludables y poder regalarle a la afición cubana el espectáculo que se merece en el terreno de juego”, puntualizó.