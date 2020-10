Cinco cubanos nominados al Guante de Oro. ¿Quiénes podrían ganarlo?

Cinco peloteros cubanos fueron nominados al Guante de Oro este jueves, según publicó en su cuenta de Twitter, Rawlings Baseball, asociación encargada de entregar estos premios.

Los elegidos fueron el receptor Yasmani Grandal (Chicago White Sox), el inicialista Yuli Gurriel (Houston Astros), el antesalista Yoan Moncada (Chicago White Sox), y los jardineros Lourdes Gurriel Jr. (Toronto Blue Jays) y Luis Robert (Chicago White Sox).

Existen posibilidades reales de que al menos uno de estos destacados defensores pueda retomar el camino de Cuba hacia los Guantes de Oro, uno que comenzó cuando mismo lo hizo el premio en 1957 con la captura del jardinero estrella de los White Sox, Orestes Miñoso.

El último cubano que ganó un Guante de Oro fue Yoenis Céspedes en 2015. Veamos un hipotético escenario de oportunidades para cada uno de estos defensores.

Dejo al final y en cada uno de los caso una especie de porcentaje de estimación que creo poseen para conseguirlo.

Entre los nominados, Yasmani Grandal es uno de los que más posibilidades. Sería su primer galardón desde que debutó en 2012. Lo más sorprendente del caso es que el cubano fue nominado junto a su compañero en Chicago, James McCann. Dos receptores del mismo equipo.

El otro candidato es el boricua Robert Pérez, ganador del premio en la Liga Americana en 2019. Grandal fue líder en rSZ (Strike Zone Runs Saved) con 5, métrica en la que dominó Pérez la campaña anterior. Posibilidades reales: 60%.

Yuli Gurriel 1B. Si muchos pensaban que su nominación en 2019 fue obra de la casualidad, Gurriel, quien no tuvo una postemporada ofensiva a la altura de su calidad, pues ha demostrado que cuando existe el trabajo se puede sobresalir defensivamente en una posición distinta. El cubano llegó a las Grandes Ligas con más de 30 años y sin conocer las particularidades de la primera base. Se ha superado año tras año y aunque el favorito a ganar el Guante de Oro es Matt Olson de los Atléticos de Oakland, creo que Gurriel cuenta con más opciones esta campaña. Salvó dos carreras y el porcentaje de campo recorrido (UZR) fue de 0.9 (6to en MLB). Registró un error en 472 innings y fue líder en asistencias con 50 en todo el béisbol. Aplausos para Gurriel. Posibilidades reales: 35%.

Yoan Moncada 3B Moncada tuvo una transición hacia la antesala en 2019 y en las métricas defensivas demostró que era más un defensor en Shift (formaciones especiales) con 1 carrera salvada que en No Shift con -3, para totalizar -9 en rango de pelotas por aire. Sin embargo, el talentoso cienfueguero regresó en 2020 con parte de los ajustes corregidos. Ancló en el 2do puesto de la Americana con 101 asistencias y fue 1ro en doble plays realizados (16). Todavía en rango, la reacción y cobertura sigue siendo su punto bajo (3.5 UZR, 18 de MLB), pero el avance defensivo de Moncada en 2020 fue notable. El favorito es el colombiano de los Yankees, Gio Urshela. Posibilidades reales: 30%.

Lourdes Gurriel Jr. LF En 2020 Gurriel Jr. además de promediar por encima de .300 demostró que es un pelotero de todos los días en MLB y con aumentos de calidad constantes en los patrones de juego. Nos acostumbró a una jugada semanal dentro de las mejores desde el poder de su brazo en el jardín izquierdo. Fue 5to en asistencias entre los de su posición con 3 y solo cometió un error en 437 innings. Las ventajas de entrenar con su hermano Yunieski Gurriel en los entramados de la defensa pues ha rendidos sus frutos. Creo que Lourdes Jr. tiene más posibilidades de lo pensado. Aunque el favorito es el ya retirado Alex Gordon, de los Reales de Kansas City, quien archiva 7 Guantes de Oro. Posibilidades reales: 40%.

Luis Robert CF. Luis Robert fue una de las historias más destacadas de impacto en 2020, pese a su bajón ofensivo de septiembre incluso. A la defensa podía llegar a cualquier pelota, Eloy Jiménez bromeaba constantemente por no dejarle pelotas que atrapar. Esto se reflejó en las métricas defensivas y estimo que Robert sea el 2do cubano con más opciones entre los cinco nominados. Salvó ocho carreras en 483 innings, aunque Byron Buxton de los Twins de Minnesota logró 11 en 313 entradas. Posibilidades reales: 55%.

Otros cubanos Guantes de Oro en la historia de MLB OF Orestes Miñoso (3) 1957, 1959, 1960. 1B Rafael Palmeiro (3) 1997, 1998, 1999 *consecutivos. SS Rey Ordoñez (3) 1997, 1998, 1999 *consecutivos. SS Zoilo Versalles (2) 1963, 1965. OF Tony Oliva (1) 1966. SS Leonardo Cárdenas (1) 1965. OF Yoenis Céspedes (1) 2015.