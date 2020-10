¡Adiós melena! Camila Cabello sorprende con cambio radical de look y así reaccionan sus fans

¡Adiós pelo largo! La cantante cubana Camila Cabello ha sorprendido a sus seguidores con un cambio radical de look que no ha dejado indiferente a ninguno de sus fans. La estrella de la música se ha deshecho de su larga cabellera para estrenar un estilo mucho más corto sobre los hombros.

Así lo dio a conocer la propia intérprete de Havana a través de su cuenta de Instagram, después de subir una fotografía a su perfil donde aparecía enseñado su nueva imagen.

Según comentó Camila al post de la instantánea, la cual fue hecha por su novio el cantante canadiense Shawn Mendes, esta es la primera vez que se atreve con un corte tan radical. Incluso, bromeó con la idea de que había perdido la "virginidad del cabello corto", pues había tenido el pelo largo toda su vida.

"¡Perdí mi virginidad del cabello corto! He tenido el pelo largo toda mi vida, es hora de sentir el aire en estos hombros baby", expresó la cubana.

Las reacciones por parte de los fanáticos no tardaron en aparecer en la publicación de la cantante. De hecho, las opiniones se tornaron un tanto divididas, ya que algunos seguidores estuvieron de acuerdo con su nuevo look, mientras que otros la prefieren con su larga y característica melena.

"Te ves divina, siempre hermosa", "Me encanta, un toque mucho más fresco y juvenil", "Siempre hermosa Cami te pongas el pelo como te lo pongas" y "Muy linda, los cortes de pelo de este estilo siempre vienen bien", son varios de los comentarios que le han dejado quienes están a favor de su cambio.

Sin embargo, existe otro bando que opina lo contrario y también lo plasmaron en mensajes que enviaron a la artista: "Nooooo, qué te has hecho", "Ahora extraño tu pelo largo", "Déjatelo crecer otra vez por favor", "Así no Camila, me gusta más largo" o "No y mil veces no".

Y tú... ¿cómo prefieres a Camila?, ¿pelo largo o corto?

