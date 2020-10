Karol G habla abiertamente sobre sexualidad a raíz de su ardiente videoclip "Bichota"

Bichota, el nuevo sencillo y videoclip que lanzó el pasado viernes 23 de octubre la cantante colombiana Karol G, no ha dejado indiferente a nadie.

Así lo demuestran los más de seis millones de reproducciones que acumula el material audiovisual en menos de 24 horas de publicado en YouTube y los primeros puestos de hits de la semana a nivel internacional que ya domina.

Y es que además de su pegajosa melodía y su letra en la que la famosa reguetonera busca el empoderamiento femenino desde el escenario más urbano, el clip de Bichota ha seducido a cada uno de los espectadores por el erotismo y la sensualidad que la intérprete desprende en cada una de las escenas.

Aprovechando el tirón de su nuevo trabajo, Karol G ha querido proyectarse en las redes sociales al respecto y ha hablado abiertamente sobre la sexualidad y cómo la percibe y expresa a través de sus vídeos musicales, y en este caso, en Bichota.

"La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ¡ME EMPODERA!".

Expresó la colombiana junto a varias imágenes que forman parte del audiovisual de la canción y en las que aparece luciendo uno de los estilismos más explosivos del clip, concretamente, el compuesto por una túnica transparente que dejaba mucho a la imaginación del público, ¿se puede ser más sexy?

Si ayer daba pista de que estábamos ante uno de los lanzamientos urbanos más importantes del mes, las cifras que acumula Bichota dejan bien claro que Karol G lo ha vuelto a hacer y llevará su nuevo sencillo a lo más alto del imperio musical latino tal y como lo hizo con los dos hits que ya lleva este año: Tusa, en colaboración con la rapera trinitense Nicki Minaj, y ¡Ay, DiOs Mío! en solitario.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.