Cubanos denuncian condiciones en centro de detención en EE.UU: "Hay mucho abuso y maltrato psicológico"

Un grupo de inmigrantes cubanos denunció a través de las redes sociales los atropellos que están sufriendo por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos en un centro de detención en Louisiana, en el que permanecen desde hace más de un año.

"Estamos haciendo este video para que el mundo sepa todo lo que está pasando en esta instalación y los atropellos que se están haciendo contra los inmigrantes", dijo uno de los detenidos cubanos al inicio del video, divulgado en redes por la madre de uno de ellos.

"Cada vez que viene los del ICE no nos dan seguridad de nada", dijo Alexander Ortiz, quien lleva 14 meses esperando una supuesta deportación. "No nos deportan, pero no nos sueltan tampoco. Esto es una injusticia".

Otro de los migrantes denunció que los han obligado a firmar papeles de deportación, "te dan golpes, te meten en el pozo, hay mucho abuso y maltrato psicológico".

José Luis López Pita, que también lleva 14 meses preso y 7 esperando a que lo deporten, aseguró que "estamos secuestrados aquí". "No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, estamos cansados de tanto maltrato en este centro".

Otro de los migrantes detenidos que se sumó a las denuncias, de nacionalidad nicaragüense y que lleva 21 meses preso, insistió en que lo que tienen en el centro de deportación es "un comercio con todos nosotros": "A ellos les pagan $500 y pico de dólares por cada cama, por eso no nos quieren soltar".

"Están jugando con la mente de seres humanos. Lo mismo te dicen una cosa que otra. a mí me pidieron los nombres de mis familiares aquí porque me dijeron que me iban a soltar y ahora estuve en el pozo porque me querían obligar a la fuerza a firmar unos papeles para deportarme", contó uno de los detenidos cubanos.

Otro de los cubanos, que lleva un año y cuatro meses detenido, tiene varios padecimientos de salud: problemas del corazón y del azúcar, hipertensión y es asmático. "A mí no se me ha dado un parole", dice a la vez que muestra todos sus papeles médicos.

"Nosotros tenemos miedo de regresar a nuestro país, porque nosotros salimos huyendo de una dictadura, pero nos hemos topado con otra dictadura, y hay tremendo maltrato con nosotros. No entendemos nada", añadió.

A la denuncia también se sumó un migrante georgiano, que mostró una lesión en su piel y enseñó los papeles de la biopsia que indica que tiene cáncer y lo mantienen retenido.