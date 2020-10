"Por eso me voy... Adiós": Anuel AA preocupa a sus fans con un enigmático mensaje

Anuel AA sorprendió con el mensaje que publicó en las últimas horas en su perfil de Instagram y que ha dejado preocupados a sus seguidores, que se preguntan si está pensando en retirarse prematuramente de la música.

El cantante puertorriqueño utiliza sus redes sociales no solo para anunciar sus lanzamientos musicales y mostrar su lujoso estilo de vida, también como una plataforma en la que estar contacto con sus fieles incondicionales.

Sin embargo, el mensaje que compartió este jueves llamó la atención de sus followers, que no están acostumbrados a este tipo de escritos por parte del reguetonero.

El artista publicó una captura de un texto que escribió. "Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muertos y en los otros sobrevivo. Por eso me voy... adiós", expresó. A este mensaje le agregó una serie de emoticonos en la leyenda del post que hacen sospechar que podría estar componiendo algo, aunque no lo aclara.

Este tipo de mensajes no es usual en la actividad del cantante, que durante los últimos años ha visto como su vida ha dado un giro de 180 grados. Después de salir de la cárcel, vio como su carrera despegó hasta límites insospechables y en la actualidad es uno de los artistas urbanos más escuchados. Además, encontró el amor junto a Karol G, con quien se prometió a principios del año pasado.

De momento es un misterio lo que trata de transmitir el puertorriqueño con este texto, pero de lo que no cabe duda es que ha dejado preocupados a sus fans, que le han dejado comentarios como: "Ahí podemos darnos cuenta que el dinero no lo es todo", "Eyyy, no te vayas, quieto ahí", "¿Qué pasó?" o "Sigue fuerte hermano, aquí la vida es solo una".

Mientras que muchos sospechan que el cantante podría estar anunciando un descanso de las redes sociales y la música, este mismo jueves presentó junto a Myke Towers y Natti Natasha el remix de Diosa. Así que en caso de que sea una retirada temporal, no ha dejado a sus seguidores con las manos vacías...

¿Y tú? ¿Qué opinas sobre el mensaje de Anuel AA?

