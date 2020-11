Así luce ahora la talentosa niña que interpretó a la hija de Teresa Mendoza en "La reina del sur"

La joven colombiana Isabella Sierra se convirtió en una de las actrices más populares de Latinoamérica con el estreno de la segunda temporada de La Reina del Sur, en la que le dio vida a la intrépida Sofía Dante, hija de Teresa Mendoza.

Con apenas 12 años, Isabella comenzó a darle vida no solo al personaje que con tan corta edad la catapultaría a la fama en la industria artística hispana, sino también un personaje bastante complejo, para el que tuvo una ardua preparación.

Además de la preparación física, Isabella tuvo que hablar en italiano y en español, pero con acento mexicano, más oportunidades que tuvo de probar su versatilidad como actriz.

Actualmente, Isabella es una jovencita de 15 años, con muchos proyectos en marcha y en mente. No obstante confiesa que haber obtenido la fama interpretando a una niña de 10 años tiene también sus puntos débiles, porque a mucha gente le cuesta aceptar que está creciendo.

"Es muy difícil, porque a la gente no le gusta eso, no le gusta aceptar que vas creciendo y que vas teniendo otros gustos. Siempre te quieren ver como una niña, siempre te quieren ver como tu personaje ¿sabes? Porque eso es lo que a mí me pasa, es como: Esta no es la Sofía que yo quería”, con todo respeto, no puedo ser Sofía porque Sofía es un personaje; Sofía es una niña todavía de 10 años, imagínate. Entonces me quieren ver como a una niña de 10 años, y para mí es difícil, porque cuando me maquillo un poquito la gente comienza a criticar que por qué hago esto, que por qué hago lo otro, que dónde están mis papás", contó en entrevista con Infobae a mediados de este año.

A pesar de que su gran salto fue a través de Telemundo con su trabajo en La Reina del Sur 2, Isabella ya había tenido sus 11 minutos de fama en Hollywood al darle vida en su niñez a Griselda Blanco, la reina del narco de Colombia, en la película Cocaine Godmother, protagonizada por Catherine Z. Jones.

Isabella interpreta a Griselda Blanco cuando niña en Cocaine Godmother

En el 2016 tuvo una breve aparición en la segunda temporada de la serie de Netflix Narcos.

Isabella también participa actualmente en la popular serie mexicana Cien días para enamorarnos, que ha tenido muy buena aceptación en Netflix. Además, tiene su propio canal de YouTube y durante los meses de cuarentena, TikTok se ha convertido en una de sus pasiones.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.