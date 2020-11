Alexis Valdés: "Vota por lo que creas y siempre votarás bien porque lo haz hecho con el corazón"

El actor cubano Alexis Valdés ha compartido en sus redes sociales un texto en el que habla de las actuales elecciones en Norteamérica y del derecho al voto como ciudadanos del país.

El artista reflexiona demás sobre la importancia y el privilegio que tienen aquellos que poseen este tipo de derecho en naciones con democracia como Estados Unidos, el cual ha sido su hogar y el de su familia desde hace algunos años.

"Votar no es cualquier cosa. Votar es algo que ganó la humanidad con muchas luchas. Y no todos en el mundo tienen ese privilegio. Hay mucha gente que vive en dictaduras, a veces incluso disfrazadas de democracia, pero son dictaduras. Y no tienen derecho a cambiar las cosas", expresó primeramente.

"Los que tenemos esta suerte de elegir somos afortunados. Votes por quien votes estás haciendo lo correcto. Porque eliges a quien crees que mejor defenderá tus sueños y tus ideas. Y si no lo hace como esperas, a los cuatro años le quitas tu voto. Eso es la democracia. No será perfecta pero hasta ahora no se ha inventado nada mejor. Grande es el país que permite a su pueblo expresarse libremente. No dejes de votar. Hoy tienes mucho poder. Mucho. Tanto que puedes hacer historia. Vota por lo que creas. Y siempre votarás bien porque lo haz hecho con el corazón", concluyó.

Hace unos días, el artista publicó también en sus redes sociales una imagen que se ha hecho muy viral en estos tiempos de elecciones y que muestra a dos ciudadanos americanos dándose la mano en plena calle.

Lo curioso de la fotografía es que en ella cada hombre sujetaba una bandera: la de uno de ellos hacía la referencia al grupo de apoyo de Donald Trump, mientras que el otro al equipo de Joe Biden. Ambos candidatos se disputan el puesto a Presidente de los Estados Unidos este 3 de noviembre.

"Así es como es. Libertad y buen rollo", añadió en esta ocasión Alexis Valdés a su post.

