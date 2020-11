Reacciones al precipitado anuncio de victoria del presidente Trump

Varios analistas políticos y congresistas estadounidenses consideran precipitado el anuncio hecho por el presidente Trump en que dijo haber ha ganado las elecciones cuando aún quedan votos por contar.

"Francamente, hemos ganado las elecciones. Nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad de las mismas", dijo el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, pasadas las dos de la madrugada de este miércoles.

El republicano Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey indicó esta madrugada que “como un ex fiscal de los Estados Unidos. Simplemente no hay base para hacer ese argumento esta noche. Simplemente no lo hay", aseguró, atendiendo a que aún no estaban listos los resultados del conteo de votos.

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, congresista de ascendencia puertorriqueña, denunció como prematuras las afirmaciones de Trump e invitó a respetar los resultados electorales.

“Las prematuras afirmaciones de victoria de Donald Trump son ilegítimas, peligrosas y autoritarias. Cuente los votos. Respeta los resultados”, expresó la congresista del Bronx.

Por su parte Tony Evers, Gobernador de Wisconsin, también hizo un llamado a la calma y a respetar la labor de los trabajadores electorales.

“Nuestros secretarios y trabajadores electorales continúan haciendo su importante trabajo después de que millones de residentes de Wisconsin emitieron sus votos para hacer oír su voz. Una elección no termina cuando un funcionario electo dice que ganó, termina cuando se han contado todos los votos”, señaló Evers.

Desde Pensilvania el gobernador Tom Wolf también se pronunció sobre la importancia que tiene contar cada voto en estas elecciones presidenciales.

"Seamos claros: este es un ataque partidista a las elecciones de Pensilvania, nuestros votos y la democracia. Nuestros condados están trabajando incansablemente para procesar los votos de la manera más rápida Y precisa posible. Pensilvania tendrá una elección justa y contaremos cada voto", aseguró Wolf.

El martes, Juan Verde, asesor político del candidato demócrata Joe Biden, comentó que existían dos escenarios posibles para los que estaban preparados en estas elecciones presidenciales.

“El primero, que se cumplan los sondeos y los demócratas obtengamos la victoria más rotunda en décadas. El segundo, muy poco probable, sería un escenario con los márgenes muy ajustados en varios Estados, en los que Trump, habiéndose escrutado únicamente el voto presencial emitido el 3 de noviembre, se autoproclamara ganador. Y podría poner en marcha un largo proceso de batallas legales en los Estados en disputa para poner en cuestión la legalidad del voto por correo”, señaló Verde Suárez.

Todo parece indicar que será este segundo escenario el elegido por Trump, atendiendo a sus declaraciones en la madrugada de este miércoles.

"Esto es un fraude al pueblo estadounidense. Una vergüenza para nuestro país. (...) Francamente, hemos ganado las elecciones. Nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad de las mismas. Iremos al Tribunal Supremo. Es un momento muy triste", dijo el presidente desde la Casa Blanca.

Según indica The New York Times, no existe ningún argumento legal para obligar a los estados a dejar de contar las boletas electorales que se completaron correctamente y se enviaron a tiempo. Sin embargo, la cantidad de las enviadas por correo este año es tal que el recuento de votos probablemente no se completará durante varios días.