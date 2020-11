Donald Trump gana en Texas

El presidente Donald Trump ganó el estado de Texas, uno de los más importantes en los resultados de los comicios, pues aporta 38 miembros del colegio electoral.

El mandatario obtuvo el 52 por ciento de los votos frente al 46.4 por ciento de su rival, Joe Biden.

El líder republicano declaró que el propio gobernador del territorio sureño, Greg Abbot, lo llamó para felicitarlo.

“Porque cuando agregas Texas, que no fue agregado. He hablado con el realmente maravilloso gobernador de Texas, hace un momento, Greg Abbot. Él dijo: ‘Felicitaciones’. Me llamó para felicitarme, por haber ganado Texas”, dijo ante los medios.

“Ganamos Texas. No creo que hayan terminado la tabulación, pero no hay forma… está casi completo”, añadió.

Abbot también dio a conocer en su cuenta de Twitter la noticia del triunfo de su partido.

“Texas se mantuvo rojo. Gracias a todos los voluntarios y candidatos que trabajaron tan duro para que esto sucediera”, afirmó.

“Todas las elecciones estatales y la Cámara y el Senado de Texas siguen siendo republicanos. Dios bendiga a Texas”, añadió.

En un tuit escrito horas antes, había adelantado el suceso.

“No va a suceder. Los sueños de los demócratas serán aplastados nuevamente. ¡Texas se queda rojo!”, subrayó.

Trump ya se aseguró la victoria en Florida, con 51.2 por ciento frente a un 47.9 por ciento de su contrincante demócrata.

En el estado del Sol, 5 533 838 electores votaron por Trump y 5 183 998 por Biden.

Ambos estados sureños, Texas y Florida, son vitales para mantener o acceder a la presidencia del país.