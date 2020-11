J Balvin confiesa que tiene un nuevo episodio de depresión y ansiedad: "Soy frágil y muy vulnerable"

El famoso reguetonero José Álvaro Osorio Balvin -más conocido como J Balvin- ha estado desaparecido de las redes sociales durante las últimas semanas y detrás de esta ausencia hay una fuerte razón: tiene depresión y ansiedad.

El cantante colombiano está pasando por un difícil momento y ha querido compartirlo con todos sus seguidores de Instagram.

"Sé que he estado perdido de las redes. Como todo ser humano he tenido de mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión", confesó a través de las stories, donde publicó una serie de vídeos hablando a cámara para revelar que tiene otra vez ansiedad y depresión.

"No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, o que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes", añadió el intérprete de Mi Gente.

A pesar del complicado momento que está atravesando a nivel personal, el artista colombiano se mostró positivo y terminó el mensaje con la promesa de que cuando "acabe la tormenta" volverá a hacer chistes con todos sus fans. "Todo porque realmente no sirvo para actuar", señaló.

Esta no es la primera vez que el joven acude a sus redes sociales para hablar públicamente de su salud mental. Durante los últimos años, ha recurrido en varias ocasiones a sus plataformas para hablar de sus episodios de ansiedad y depresión y, de paso, animar a todos aquellos que pasen por lo mismo a que pidan ayuda a profesionales.

Desde CiberCuba le mandamos mucha fuerza a J Balvin y le deseamos una pronta recuperación.

