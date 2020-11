Diagnosticado con coronavirus Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, ha dado positivo al coronavirus, según informaron medios norteamericanos citando fuentes de su entorno.

La Casa Blanca no publicado de momento ningún comunicado oficial tras conocerse la noticia, hecha pública por Bloomberg News. Según la cadena CNN y el diario The Hill, no está claro cuándo Meadows dio positivo, ni tampoco si ha desarrollado síntomas en las últimas horas.

Meadows viajó con Trump a bordo del Air Force One durante los dos últimas días de campaña, el domingo y el lunes. La última aparición pública de Meadows fue en la noche del martes 3 de noviembre, después del cierre de los centros de votación, donde entró en estrecho contacto con miembros de la familia del presidente.

De acuerdo con el diario The Washington Post, en ninguno de los dos actos Meadows llevó mascarilla ni guardó la distancia de precaución.

Meadows participó de la estrategia postelectoral del presidente y ha alentado a Donald Trump en sus afirmaciones que alegan fraude electoral.

El funcionario fue uno de los colaboradores más cercanos de Trump cuando el presidente se contagió de coronavirus hace más de un mes, pero se hacía exámenes a diario y mantenía su horario regular de trabajo.

Hace menos de dos semanas, Marc Short, el jefe de gabinete del vicepresidente, Mike Pence, dio positivo a la vez que su asesor político Marty Obst y su asistente personal, que viajaba con él y le acompañaba durante buena parte del día, además de otras dos personas de su equipo.

En octubre, se identificaron dos focos de contagio del virus: el acto de presentación el sábado 26 de septiembre de la nominada a jueza del Tribunal Supremo Amy Coney Barrett en la Casa Blanca, donde asistieron al menos siete personas con casos ahora confirmados, y los preparativos para el primer debate presidencial del martes pasado en Cleveland (Ohio).

El positivo al coronavirus de Mark Meadows, figura muy allegada al presidente Trump, complica todavía más el panorama en la Casa Blanca, en medio de conteo de votos en el que el candidato demócrata Joe Biden, se encuentra en franca ventaja.