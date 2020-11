El emotivo reencuentro de un padre y su hijo que sacó las lágrimas a Thalia: "He llorado tanto con este vídeo"

En el día de ayer, 11 de noviembre, se celebró en Estados Unidos el Día de los Veteranos, una fecha en la que cada año se rinde un especial homenaje a los soldados que dieron su vida por la libertad y a aquellos han servido a las Fuerzas armadas del país.

Con motivo a la celebración, un sin fin de imágenes comenzaron a circular por las redes sociales que hacen alusión a los que se sacrifican por el cuidado de la nación estadounidense, como ha sido el vídeo que ha llegado hasta la famosa cantante mexicana Thalia y que le hizo sacar las lágrimas.

La artista no pudo dejar de emocionarse tras ver el reencuentro protagonizado entre un padre trabajador del ejército y su hijo. El pequeño estaba boxeando con los ojos vendados cuando el padre se le parece de sorpresa y se pone a boxear con él sin que supiese de quién se trataba. Tras escuchar su voz, el niño se va dando cuenta de lo que ocurre, hasta que se quita los guantes y el pañuelo de su cara y al ver que era su padre corre hacia él y ambos se funden en un efusivo abrazo.

La intérprete de TICK TOCK compartió el vídeo en su perfil de Instagram junto a unas palabras en las que reflexiona sobre el amor, la fe en Dios y las relaciones entre padres e hijos.

"He llorado tanto con este vídeo. Me hizo reflexionar en mi corazón sobre el amor tan profundo de Dios para con sus hijos. Muchas veces en la vida vamos soltando golpes a ciegas, adivinando con nuestros pasos si estamos en el camino correcto, tratando de sobrevivir los momentos de angustia y desesperación", fueron las primeras palabras de la cantante.

Luego, añadió: "Y justo cuando ya no sabes hacia dónde voltear, que pierdes la brújula de donde estás parado y que no sabes que pasará a continuación, es cuando escuchas esa voz tan poderosa de tu padre, nuestro Dios, diciendo “¡Aquí estoy mi hijo, lo has hecho muy bien! Ahora ven y descansa en mis brazos'".

El vídeo acumula en el muro de Thalia casi el millón de reproducciones y miles de comentarios por parte de sus admiradores que apoyan sus hermosas palabras.

