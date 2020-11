Laura de la Uz se deshace en halagos para su pareja: "El compañero que soñaba"

La actriz cubana Laura de la Uz se deshizo en halagos para su esposo Héctor en redes sociales y aseguró que su compañero es el amor que siempre soñó y esperaba tener en su vida.

La protagonista de La película de Ana confesó que no es muy buena con las palabras y que quisiera poder "escribirle algo hermoso, bello, como mi amor por él y no encuentro, amor, no encuentro las palabras para decirte".

Sin embargo, la declaración de amor que la actriz plasmó junto a una foto de ambos, durante un viaje por carretera, emocionó a sus seguidores.

"Él y yo, siempre de camino, en el camino. Mi sostén, mi empuje, mi porqué y para qué. La intimidad más callada y delicada, las risas más cómplices y alegres. El amor de toda mi vida, el compañero que esperaba...soñaba. ¡Te amo, mi vida! ¡Te amo con tó!", escribió Laura.

Sobre la imagen con la que acompañó su mensaje, la actriz contó: "En la foto estamos Héctor y yo en uno de esos momentos que ambos más disfrutamos...rodando por la carretera, sin rumbo, sin tiempo, sólo él y yo".

Laura y Héctor llevan ocho años de amor y, en palabras de la actriz, la relación sigue llena de pasión, amor y aventuras.

De la Uz es una de las actrices más populares y prestigiosas de Cuba, con una consagrada carrera en el cine, la televisión y el teatro. Por lo general, mantiene su vida personal fuera de los focos y poco se conoce sobre esa faceta de la artista. No obstante, a cada rato deja pinceladas en sus redes sociales de lo feliz y realizada que está en el plano amoroso.

