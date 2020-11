Madre de estudiante denunció "pésimas" condiciones en la universidad de Villa Clara

El deterioro y abandono de los baños de la Facultad de Matemática, Física y Computación de la Universidad Central "Martha Abreu" de Las Villas fue denunciado por la madre de uno de sus estudiantes, que acudió a auxiliar a su hijo, que sufrió una hipoglicemia, dijo a CiberCuba la propia afectada, que rehusó ser identificada.

“Aquí (la universidad) parece que no forman a los futuros profesionales de Cuba, esto es una cochiquera y mal atendida” añadió la madre, conmocionada por el estado de las instalaciones donde estudia su hijo enfermo de diabetes.

Fui a recoger a mi hijo a la universidad pues tuvo una hipoglicemia y, cuando lo acompañé a vomitar, me encontré con el fenómeno, dijo, y , “con la peste a orina me lloraban los ojos, esto nunca me la había comentado”, precisó la denunciante.

El deterioro de las instalaciones educativas en Cuba es un hecho “normal” para los estudiantes cubanos, aseguró la madre del estudiante de la universidad villaclareña, que acompañó sus declaraciones con imágenes.

Los medios oficialistas hacen alarde de la educación gratuita en Cuba, pero no hablan de las "pésimas condiciones" de la mayoría de las instalaciones educativas, incluida la carencia de higiene, subrayó.

CiberCuba no ha podido contrastar esta denuncia con autoridades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, en la región central de la isla.

En el 2018, un internauta denunció en su perfil de Facebook el mal estado en el que se encontraban los baños de la Universidad de Camagüey y expresó: Cuidado con que algún estudiante publique esto, lo expulsan porque "La Universidad es para los revolucionarios".

Ese mismo año, salió a la luz el estado de abandono de las instalaciones de la Universidad de las Ciencias Informáticas, en La Habana, donde se forman, entre otros, los miembros de las llamadas Brigadas Informáticas de Respuesta Rápida que actúan, en las redes sociales, con seudónimos y siempre en defensa del castrismo.