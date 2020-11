Alexis Valdés agradece mensajes de ánimo por la muerte de una querida amiga en Cuba

El artista cubano Alexis Valdés compartió un vídeo a su perfil de Facebook en el que ha enviado un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le brindaron su apoyo tras la noticia del fallecimiento en Cuba de su gran amiga, la actriz cubana Yrene Ibis Relova Chacón, también conocida en el entorno artístico como "Bebita".

"Ayer fue un día un poco duro, pero ya estamos en pie y con ánimos de tratar de echar para adelante. Todos sabemos que la vida es así, un día arriba, un día abajo, pero también ya hemos vivido lo suficiente para saber que todo se supera y que estamos aquí para vivir, sobrevivir y dar lo mejor que tenemos para los demás, así que aquí estamos de vuelta", fueron las primeras palabras que pronunció el actor y dramaturgo en su audiovisual.

Seguidamente, añadió: "Quiero agradecer a toda la gente que fue tan generosa. Me escribió mucha gente dándome ánimo, deseándome fuerzas, dándome apoyo emocional, tantos amigos, mucha gente que incluso no conozco, pero hay tanta gente buena por ahí que tiene tan buena onda... A todos les agradezco un montón y aquí estamos otra vez en la pelea, para adelante y siempre con el recuerdo más hermosos de esas personas que queremos y que aunque no estén, siempre están".

Alexis Valdés se mostró bastante afectado en las redes sociales tras enterarse de la muerte de Ibis Relova, a quien le unía una estrecha relación de amistad desde hace varios años.

Mediante un vídeo que subió a su cuenta de Facebook el pasado lunes, el humorista compartió su dolor con todos sus seguidores y no pudo contener las lágrimas al recordar a la actriz y los momentos, tanto personales como profesionales, que juntos compartieron en la isla.

El artista contó en el material que él e Ibis Relova comenzaron al mismo tiempo en la Televisión Cubana en la década del 80 y desde entonces se quedaron "eternamente amigos". Además, dijo que la actriz fue una de las que más le apoyó en lucha para que pudiese entrar a Cuba, algo por lo que siempre le estará eternamente agradecido.

"Hoy me ha pasado una cosa bien triste, una de las personas que yo más quería en este mundo ha fallecido". "Ella luchó muchísimo para que yo pudiera entrar a mi país, esa era su mayor ilusión, reencontrarnos y visitar algunos lugares que acostumbrábamos a visitar", expresó Alexis Valdés con la voz entrecortada.

Según comunicó la agencia cubana ACTUAR tras contactar con el hijo de Ibis Relova, las actriz perdió la vida el lunes 16 de noviembre debido a complicaciones cardiacas.

