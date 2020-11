Las tristes palabras de Águeda Lopez, esposa de Luis Fonsi, a su padre en el que sería el día de su cumpleaños

Águeda Lopez, esposa del famoso cantante puertorriqueño Luis Fonsi, ha utilizado las redes sociales para dedicar unas emotivas palabras a su padre fallecido en el que sería la fecha de su cumpleaños, este 18 de noviembre.

La modelo española subió un escrito a la sección de historias de su cuenta de Instagram en el que le habla a su padre y expresa la profunda tristeza que aún siente por su ausencia, aunque a veces logra seguir adelante a pesar del dolor.

"18 de noviembre. Feliz cumpleaños papá. Qué tristeza siento al no tenerte conmigo, y sin embargo siento que me acompañas siempre. No sé cómo hice estos meses sin ti. Hay días que soy funcional, pero hay otros días que me gana la pena. Sigo peleando. Un día a la vez", comentó primeramente la maniquí.

"Te amo desde que tuve uso de la razón. Te amaré hasta el último aliento de mi vida. Siempre conmigo papá, siempre conmigo", concluyó.

Instagram / Águeda López

Además de dicho texto, Águeda López publicó a continuación un recuerdo familiar muy especial y que no es otro que una fotografía en la que aparece su padre con su hija Mikaela de bebé en brazos.

"Mika y Yayo. Nos cuidas a todos pero sobretodo a ella desde allá", añadió junto a la imagen.

Instagram / Águeda López

A pesar de que la cordobesa lleva residiendo 10 años en la ciudad de Miami (Florida), donde ha logrado una estabilidad profesional y formar una hermosa familia al lado de Luis Fonsi, lo cierto es que la maniquí no olvida sus raíces y siente una gran nostalgia por las personas que dejó en España tras irse a América a cumplir su sueño de modelo.

Así lo expresó la propia Águeda López en una entrevista que concedió el pasado 2019 al programa de televisión Despierta América, en la que habló de algunas de la cosas a las que había tenido que renunciar por ser la esposa de una estrella de la música latina.

Entre los aspectos que mencionó estuvo el de su familia española y contó, entre lágrimas, lo difícil que le ha supuesto mantenerse alejada de ellos durante todo este tiempo.

"No sé si he tenido que renunciar a algo por ser la esposa de Luis Fonsi o si he renunciado a algo por estar en el país de mi esposo. Renuncié a estar con mi familia, mis hermanos, mis papás y amigos de toda la vida, mi país, mi comida... Extraño mucho a mis padres, son mayores y siento esa carga de cómo ellos siempre estuvieron para mí. Ahora son mayores y me necesitan y yo no puedo estar al cien por cien con ellos", dijo visiblemente emocionada.

