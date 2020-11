Aerovaradero achaca demora en las entregas a la mala envoltura de paquetes con productos líquidos

La empresa estatal cubana Aerovaradero S.A informó en sus redes sociales que desde principios de octubre ha recibido quejas de sus clientes, por la demora de algunos envíos, que además han sido entregados de manera parcial porque los paquetes no tenían la identificación.

Según la entidad, esta situación se debe al no cumplimiento en el punto de origen de las normas de envoltura de recipientes que contienen líquidos, geles, cremas y otros productos, que se exigen para garantizar la seguridad durante la transportación aérea.

“El derrame de estos productos ha dañado las etiquetas de algunos bultos, imposibilitando determinar a quién están dirigidos. De igual forma, el cierre empleado en estos paquetes no es el adecuado para garantizar la hermeticidad de los envíos”, señala la nota oficial emitida.

Aerovaradero asegura que se comunicó con la agencia a cargo de los envíos, que para solucionar el problema sustituyó las bolsas y colocó etiquetas nuevas.

“Los daños que no tengan solución serán notificados al remitente para volver a enviar el producto o realizar la devolución del valor del mismo con el envío”, precisó la empresa.

“Una vez restablecidos los bultos, los clientes serán contactados para fijar fecha y hora de los despachos. Rogamos nos disculpen por las molestias que esta situación les pudiera causar”, concluyó.

La publicación generó numerosos comentarios de usuarios que llevan meses esperando por sus envíos y que alegan que la demora no está solo relacionada con los problemas en la envoltura.

“Eso se debe a la mala manipulación por parte de los trabajadores que tiran los bultos y los pomos explotan porque no tienen cuidado, y no saben lo que viene y para hacer el trabajo más fácil los tiran, cosa que he visto, pues he recogido bultos en otros lados y tienen muy mala manipulación”, denunció una cliente.

Aerovaradero cuestionó la queja de la usuaria: “Estimada cliente, de verdad usted cree que una agencia extranjera asuma la responsabilidad y el restablecimiento de los daños, si su criterio tuviera el más mínimo fundamento. Por favor”.

“Aerovaradero S.A., ustedes nada más responden cuando les da la gana, ahora no se cojan los comentarios tan a pecho respondan lo que se les pregunta y punto, por favor”, recalcó otra persona.

“Esto es Increíble, ahora fue que los especialistas se dieron cuenta que los paquetes no se pueden tirar de un lado para otro porque si no, la mercancía se rompe. Al final el cliente que pagó por un servicio fue quien salió perjudicado”, subrayó una tercera.

“Las etiquetas se borraron porque los pomos se reventaron y si los pomos explotaron fue por la mala manipulación de los paquetes, esos bultos hay que trasladarlos con mucho cuidado porque para su información, en esos paquetes muchas veces vienen medicinas que alivian el dolor de nuestros familiares”, agregó otra.

En octubre Aerovaradero informó que reanudaría los despachos de carga no comercial para los residentes en Pinar del Rio, Artemisa, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud.

La empresa dijo que sus clientes podrían recoger su carga en los depósitos de La Habana, luego de ser “contactados vía telefónica para fijar fecha y hora del despacho, de forma gradual y ordenada, cumpliendo con las medidas establecidas en los protocolos de bioseguridad”.

En los primeros días de ese mes la entidad restableció el servicio de entrega para los residentes en la capital, en los depósitos situados en Boyeros y Plaza de la Revolución.

La actividad había sido suspendida desde el 1ro de septiembre, debido al rebrote de la pandemia de coronavirus en el país.