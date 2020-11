Recuento manual en Georgia confirma victoria de Biden, que roza los 80 millones de votos

Un recuento manual de más de cinco millones de boletas en todo el estado de Georgia reafirmó este jueves que el presidente electo de Estados Unidos, Joseph R. Biden Jr., consiguió la victoria en esa plaza, considerada durante mucho tiempo un bastión republicano.

Los resultados del proceso fueron publicados el jueves por la noche por la oficina del Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.

La semana pasada, tras conocer los resultados preliminares, la campaña del presidente Trump exigió un nuevo recuento manual, y poco después, Raffensperger anunció que lo haría como parte de una "auditoría de limitación de riesgos".

La auditoría concluyó que el resultado original se mantuvo "como se informó originalmente", según un comunicado de prensa emitido por la oficina de Raffensperger. Los totales de votos auditados mostraron que Biden derrotó a Trump por 12 284 votos.

Trump ha dedicado la semana a propagar acusaciones infundadas de fraude como parte de un esfuerzo más amplio para socavar la confianza en la elección presidencial. Un correo electrónico de su campaña enviado el jueves por la noche para solicitar donaciones se refirió a la auditoría de Georgia como "una broma".

Por su parte, la campaña de Biden emitió un comunicado el jueves diciendo que el conteo manual de las boletas "simplemente reafirmó lo que ya sabíamos: los votantes de Georgia escogieron a Joe Biden para ser su próximo presidente".

La auditoría se llevó a cabo en medio de una creciente tensión sobre el resultado de las elecciones. Los senadores David Perdue y Kelly Loeffler, republicanos que se enfrentan a una segunda vuelta en Georgia, criticaron a Raffensperger y lo acusaron de haber administrado mal las elecciones.

La auditoría realizada en cuatro condados (Floyd, Fayette, Walton y Douglas) descubrió votos que no formaban parte del conteo original. Trump se llevó a los condados de Floyd, Fayette y Walton, pero Biden ganó el condado de Douglas.

Con el recuento manual Trump recortó unos 2.000 votos fruto de errores humanos durante el escrutinio, pero no fueron suficientes para alcanzar a su contendiente demócrata.

El jueves, la Junta de Elecciones del condado de Floyd votó por unanimidad para despedir a su secretario electoral en jefe, Robert Brady, después de que los funcionarios encontraron 2 600 boletas que habían quedado sin contar antes de la certificación inicial de votos del condado.

El estado debe certificar los resultados de las elecciones antes de las 5 p.m. de este viernes. Luego, la campaña de Trump tiene dos días hábiles para solicitar un nuevo recuento formal debido al estrecho margen de victoria de Biden.

Este se realizaría con escáneres de alta velocidad.

“El recuento falso que está ocurriendo en Georgia no significa nada porque no permiten que las firmas sean examinadas y verificadas”, afirmó esta semana en Twitter el presidente saliente, que insiste en no reconocer su derrota electoral.

Sin embargo, este jueves su comité de campaña retiró la demanda en la que impugnaba los resultados de la votación en Michigan, otro vacilante intento legal de refutar la victoria de Biden del 3 de noviembre.

El demócrata se aproxima a una cifra sin precedentes de 80 millones de votos conforme bastiones demócratas continúan procesando papeletas y los comicios presidenciales de 2020 imponen nuevos récords de participación.

Biden ya impuso una marca del mayor número de sufragios para un candidato presidencial triunfador y el presidente Donald Trump también alcanzó una nueva marca de más votos para un candidato perdedor.

Con más de 155 millones de sufragios contabilizados y con California y Nueva York aún computando boletas, la participación electoral norteamericana alcanzó un 65% de todos los votantes elegibles, la cifra más elevada desde 1908, según datos de la agencia The Associated Press y el sitio web U.S. Elections Project.