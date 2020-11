Denuncias de abuso sexual involucran a los Boy Scouts, Gallardo Law Firm expone aspectos legales de este caso

Gallardo Law Firm patrocina este artículo

En el programa La Justicia Contigo, que realiza el despacho de abogados Gallardo Law Firm con CiberCuba, la Doctora en Derecho, Alyssa Vásquez, se refirió a un caso que conmociona a Estados Unidos, las demandas de abuso sexual en la organización Boy Scouts.

Esta semana Boy Scouts of America se declaró en bancarrota por la cantidad de demandas de abuso sexual que debe enfrentar, después de que alrededor de 95.000 personas presentaran denuncias por abusos sexuales sufridos cuando eran miembros.

El lunes fue la fecha límite para beneficiarse de un fondo de indemnización creado por la organización juvenil. En Delaware han establecido sus denuncias miles de estadounidenses entre 10 y 90 años. California, Nueva York y New Jersey también se suman, pero será en una Corte Federal donde se decidirá lo que pase con este caso.

La abogada explicó que muchas de estas demandas serán difícil de conducir, desde el punto de vista legal porque ha transcurrido mucho tiempo de los hechos de abuso y ya las víctimas no cuentan con evidencia física que apoye sus casos.

Por otra parte también hay derechos de quienes son acusados que deben ser respetados, por lo que casos en los que se trate de la palabra de una persona contra otra, no se sostienen si no hay evidencia contundente.

El presidente actual de Boy Scouts declaró la bancarrota para poder hacer frente a la ola de acusaciones que recibió la organización. La abogada considera que esta medida es poco para lo que debían estar haciendo los jefes de la mencionada organización, pues tenían información de posibles abusos y no actuaron a tiempo.

Hay muchos niños que no han denunciado aún a Boy Scouts, pero son posibles víctimas. Se cree que los datos son mucho mayor de lo que ha sido visibilizado.

Existen opciones para hacer denuncias por abuso, a pesar de que hayan transcurrido años y de que no existan pruebas contundentes. La justicia criminal no sería fácil de alcanzar si no existe evidencia.

"Creo que en este caso se verá la justicia. Las víctimas van a poder hablar de sus casos en la corte", dijo la abogada de Gallardo Law Firm.

Alyssa explicó que una de las cosas más importante a tener en cuenta por las víctimas de abuso sexual es que deben preservar todo aquello que pueda ser una evidencia y denunciar lo antes posible el acto de abuso ante las autoridades.

Las víctima nunca deben bañarse tras ser abusadas, pues eliminarían parte esencial de la evidencia física que puede ayudar a ganar un caso. Se deben guardar los mensajes de texto, las fotos y todo lo que pueda ser una prueba. Es duro emocionalmente, pero es el modo efectivo de establecer la demanda y ganar el caso.

Boy Scouts de América es una de las mayores organizaciones juveniles en los Estados Unidos. Se fundó en 1910 como parte del Movimiento Scout Internacional. Se estima que ha tenido entre sus miembros a más de 110 millones de estadounidenses.

