Así fue la espectacular actuación de Karol G de "Tusa" en los Grammy Latinos 2020

Tusa, uno de los mayores éxitos que ha lanzado la cantante colombiana Karol G en colaboración con la rapera trinitense Nicki Minaj, sigue dando de qué hablar y poniendo a bailar a cada uno de los seguidores de la famosa reguetonera.

En esta ocasión, el escenario que ha acogido la pegajosa canción ha sido la ceremonia de los premios Grammy Latinos 2020, los cuales tuvieron lugar la pasada noche del 19 de noviembre en la ciudad de Miami (Florida) y en los que Karol G aspiraba a los galardones tras haber sido nominada en tres categorías: Canción del año por Tusa, Grabación del año tanto por Tusa como por China, donde comparte tema con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin, y en Mejor Fusión/Interpretación Urbana también por China.

Aunque en esta edición la intérprete urbana latina se fue a casa sin ningún gramófono dorado, sí que deleitó a los espectadores al ritmo de Tusa.

Karol G se subió en la tarima del recinto portando una capa de brillo rosa y acompañada de una impresionante escenografía que hacía recordar al videoclip oficial del sencillo y en la que no faltaron las bailarinas y las esculturas de hombres al más puro estilo griego.

Desde allí y con micrófono en mano, la colombiana regaló a sus fanáticos una espectacular actuación en vivo de su hit, aunque en esta ocasión tuvo que defenderlo sola sin la compañía de Nicki Minaj.

Momentos después de la gala, Karol G compartió en sus redes sociales varias imágenes de su actuación que acompañó de unas palabras en las que expresó la gran gratitud que siente por haber llegado tan lejos dentro de la industria de la música latina.

"Hace muchos años cuando veía en TV a mis artistas favoritos mientras soñaba con ser grande en la música, escribí que uno de mis sueños era llegar como princesa a una alfombra roja y sentirme como tal. No sé si es la tendencia o no, no me interesa si le favorece o no a mi cuerpo, para mi se trata de cumplir sueños. Hoy me sentí como una reina, con el vestido de mis sueños, con un performance mágico, lleno de mujeres poderosas y talentosas y una canción que marcó a toda una generación", comentó.

"Ustedes quienes ahora ven TV y sueñan en grande, amen el proceso porque el sufrimiento de hoy es la experiencia de mañana, crean en sí mismos EL FUTURO ES DE USTEDES y vale la pena arriesgarse. Todo el mundo tiene una opinión pero sigue SOLO la que te hace feliz a ti, que tal vez eso diferente que tienes en tu mente, te haga sobresalir ante los demás. GRACIAS INFINITAS", concluyó.

Tusa, por su parte, se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los mayores triunfos musicales de Karol G y en una de las canciones más famosas del género urbano latino.

Desde que a principios del mes de noviembre de 2019 salió a la luz el videoclip de la canción, interpretado por la reguetonera y Nicki Minaj, en apenas un año ha logrado recopilar la cifra de más de mil millones de visualizaciones en el canal de YouTube de la colombiana.

