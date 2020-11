Pelotero cubano Yonder Alonso anuncia su retiro de las Grandes Ligas

El pelotero cubano Yonder Alonso anunció el viernes su retiro de las Grandes Ligas de béisbol.

Alonso, de 33 años, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció por haber podido cumplir todos sus sueños, y mostró su alegría porque ahora tendrá más tiempo para disfrutar de sus hijos.

“Adiós, béisbol. Jubilación. ¡Guau! No puedo creer que esté aquí. Siempre estaré agradecido por lo que me ha bendecido el juego y las amistades que he creado. Quiero aprovechar esta oportunidad y agradecer a mi FAMILIA”, expresó.

“Mamá, papi, hermana, Manny, Pete. Ustedes son lo que me han hecho. ¡Los amo, chicos! Haré todo lo posible para que sea breve y dulce, pero aquellos que me conocen saben que puedo emocionarme con estas cosas. No puedo agradecerles lo suficiente a todos ustedes”, agregó.

“Rojos, Padres, Atléticos, Marineros, Indios, Medias Blancas, Rockies y Bravos. Les agradezco desde el fondo de mi corazón. Un joven cubano con grandes sueños de triunfar en este país libre, los superé a todos y más”, detalló.

“Además, por último, pero no menos importante, Danny Lozano y su equipo. El mejor agente del mundo. Has estado allí desde el primer día y no puedo agradecerte lo suficiente por las conversaciones nocturnas y los largos y fríos días en Rochester, ¡ayudándome a hacer realidad mis sueños! Ahora es el momento de aceptar lo que venga a continuación, pero lo más importante, disfrutar de mis hermosos hijos y enseñarles todas las lecciones que he aprendido a lo largo de este increíble viaje. ¡Gracias! Dios los bendiga por siempre”, concluyó.

La cuenta en Twitter de los cubanos en las Grandes Ligas de Béisbol saludó la decisión del atleta cubano.

“En el día de hoy, Yonder Alonso anunció su retiro del béisbol de Las Mayores. ¡Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida!”, expresó.

También Canes Baseball, la cuenta en Twitter del programa de los cuatro veces campeones nacionales Huracanes de Miami, felicitó a Alonso por su increíble carrera.

“Uno de los mejores en vestir el naranja y el verde, felicitaciones”, recalcó.

Yonder Alonso está en la lista de los diez cubanos en Grandes Ligas con mejor OBP histórico. El habanero se encuentra en el lugar nueve, con (.332) de registro.

En agosto de 2019 conectó su jonrón 100 en las Grandes Ligas, en un encuentro entre los Rockies de Colorado contra los Padres de San Diego.

Alonso nació en La Habana en 1987, hijo de un padre jugador y entrenador del equipo de Industriales. En 1996 la familia emigró a Estados Unidos.

Antes de pasar a las Grandes Ligas, el joven fue a la Universidad de Miami, donde jugó para los Huracanes durante tres temporadas. En su primer año llevó al equipo a la Serie Mundial Universitaria al impulsar 69 carreras.