Cimafunk estrena su nuevo video musical "Beat con Flow"

El músico cubano Cimafunk estrenó este viernes su nuevo video musical Beat con Flow, en colaboración con el reconocido productor australiano Mista Savona.

“Our Brand new single is here! 'Beat Con Flow' ft. Cimafunk”, anunció el cantante en su cuenta oficial de Facebook.

El video forma parte de un proyecto mayor diseñado por Savona y titulado Havana meets Kingston (La Habana se encuentra con Kingston), cuyo concepto es el intercambio musical entre los dos países caribeños, y que también incluye otras colaboraciones con la cantante Brenda Navarrete.

Savona es conocido por fusionar ritmos como el reggae y el hip-hop, lo que conviene perfectamente al estilo del cantante cubano, reconocido por integrar varios géneros en su música como la rumba, el funk, el hip-hop, el rock and roll y ritmos latinos.

El título del video es un ejemplo de estas fusiones, pues integra el beat del reggae jamaiquino con el flow del reguetón hispano.

El clip está poblado de imágenes urbanas (piscinas vacías y en ruinas, grafittis callejeros), donde danzan bailarines de todas las razas al compás de la música. Las imágenes fueron filmadas en La Habana y Jamaica.

“Negro congo toca tambor, ponle clave y corazón, que tú le sabes a este rumbón, lo otro es muela, dale candela que se formó”, dice la canción.

Las colaboraciones y los éxitos internacionales de Cimafunk siguen en ascenso. Antes de la pandemia, el joven músico fue invitado a participar en la serie de videos Tiny Desk Concert (Concierto de pequeño escritorio) auspiciado por NPR music, una prestigiosa emisora de radio pública den Estados Unidos.

Por su parte, el productor australiano alcanzó reconocimiento internacional en 2007 cuando lanzó un álbum fruto del intercambio entre músicos australianos y jamaicanos, llamado de manera similar: Melbourne meets Kingston (Melbourne se encuentra con Kingston).

