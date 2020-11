Alexis Valdés sobre activistas de San Isidro: "Es deber de los jóvenes rebelarse contra lo establecido, cuestionarlo y cambiarlo"

El actor y humorista cubano Alexis Valdés dijo este domingo que "es deber de los jóvenes rebelarse contra lo establecido, cuestionarlo y cambiarlo" y mostró su apoyo a los huelguistas del Movimiento San Isidro.

"Hay una situación que me inquieta y que quizás debería inquietarnos a todos. Y es lo que está pasando con el Movimiento San Isidro", señaló Alexis en redes sociales, y acotó que no conoce a esos muchachos, pero puede decir con certeza que "nada es más importante que la vida humana".



"Esos chicos, a los que no conozco pero que me parecen unos valientes, porque hay que ser siempre muy valiente para enfrentarse a quien tiene más poder que tú. Esos chicos están tratando de expresarse. Puede que se expresen a través de la rebeldía, pero los jóvenes siempre han sido rebeldes. Sin la rebeldía de los jóvenes todavía estaríamos en la esclavitud", afirmó.

"Es deber de los jóvenes rebelarse contra lo establecido, cuestionarlo, cambiarlo, modificarlo, mejorarlo, es su papel. Y siempre habrá unos que son más osados que otros y llegan más lejos que los otros, precisamente porque tienen una mayor valentía para hacerlo. Generalmente esos son los que cambian el mundo", sostuvo Alexis.

El también director y productor rechazó que el gobierno cubano haya permitido que varios de estos muchachos lleven más de 96 horas de huelga de hambre y huelga de hambre y sed, cuando simplemente están pidiendo respeto a su derecho humano de expresarse libremente.



"Y me ha llegado un escrito donde me dicen que están en huelga de hambre y que entre ellos hay un chico de 18 años que además tiene una salud frágil", lamentó.

Alexis pidió al régimen cubano "que no permita que suceda una tragedia con esos chicos. Que además son chicos luminosos, pues son, según he escuchado, pintores, poetas, escritores, artistas que pueden aportar mucho a la cultura de nuestro país".

"Pido al gobierno de Cuba en general, que permita de una vez la libre expresión de los cubanos de la isla. Que ya no es solo un derecho, es una necesidad para nuestro país", advirtió.

El humorista y presentador concluyó con un llamado: "Todo el que pueda hacer algo por que esa huelga de hambre termine que lo haga ahora. Ya".