Escritor cubano Francis Sánchez a Luis Manuel Otero: "Te quiero vivo"

El escritor cubano Francis Sánchez, director de la revista independiente Árbol Invertido, envió un mensaje en redes sociales este lunes al artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo, integrantes del Movimiento San Isidro que desde hace 5 días se niegan a comer y beber agua ante el asedio del régimen de La Habana y el encarcelamiento del joven Denis Solís.

“Te quiero vivo, la revolución, el país, todas esas cosas juntas tú sabes que no valen más que una vida de uno de ustedes, todas esas cosas me importan un c***** si tú no estás vivo”, dice Sánchez, quien reside en España, en su publicación.

“Y como yo hay mucha gente uniéndose, pero no nos estás dando tiempo, si no tomas agua no nos estás dando una oportunidad”, expuso.

“Por favor, hazlo por todos los que estamos sin dormir y creemos en ti y queremos marchar contigo leyendo poesía por La Habana y por todas las calles del mundo con Denis y toda la gente "incorrecta" y libre. Toma agua y devuélvenos el aliento. Danos una oportunidad, no nos quites el corazón”, concluyó.

Este lunes también la activista cubana Diasniurka Salcedo pidió públicamente a los huelguistas del Movimiento San Isidro que detuvieran la huelga de hambre porque hacían falta vivos para continuar luchando por la libertad de la Isla.

“Yo los respeto, y sus decisiones también, tengo mucho dolor y odio, estoy mal, pero los necesito vivos!!! Por favor!!!!!!”, expresó.

En conferencia de prensa reciente, el vicecoordinador del Movimiento San Isidro, Michel Matos, informó que los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel "Osorbo" Castillo están sufriendo un dramático y acelerado deterioro de salud.

“Están al borde de un colapso multiorgánico”, destacó Matos. “Las condiciones en San Isidro son paupérrimas”. “Urge desarrollar un contacto con la organización Cruz Roja Internacional, para acceder a insumos médicos y contar con un parte médico hecho por médicos neutrales, porque hay temor de que utilicen falsos médicos para acabar con la protesta y desacreditar a los huelguistas. Este es un llamado y grito de auxilio”, pidió seguidamente.

La evaluación de salud de los huelguistas la realizó la madre del activista Oscar Casanella, quien es doctora de profesión y viajó directamente desde Estados Unidos para lograr entrar a Damas 955, en el barrio de San Isidro, donde se encuentra la sede del movimiento y los jóvenes en esta forma extrema de protesta.

Son cinco días los que cumplieron este lunes, a las 3:00 de la tarde, en huelga de hambre y sed, ambos activistas. “Llamamos a un diálogo con el gobierno. La principal demanda de los huelguistas es la liberación de Denis Solís. Si Denis es liberado, Luis Manuel Otero abandona inmediatamente la huelga de hambre y sed”, aseguró Matos.

El domingo, artistas, activistas y periodistas independientes intentaron congregarse en los parques principales del país para apoyar las demandas del MSI, sin embargo, la jornada registró varias detenciones y hechos violentos para reprimir la iniciativa, que había sido convocada por los propios huelguistas.

A la par, los canales oficialistas y figuras cercanas al castrismo han intentado deslegitimar la validez de la protesta, además de arremeter contra Denis Solís, intentando rebajarlo como artista. Abel Prieto, exministro de Cultura y actual presidente de Casa de las Américas, calificó a Solís de “marginal” y aseguró que está siendo “procesado por desacato a las autoridades”.