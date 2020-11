Pelotero cubano Randy Arozarena detenido en México por presunto intento de secuestro de su hijo y agresión a ex suegro

El pelotero cubano Randy Arozarena fue detenido en México por tener un altercado con su ex esposa y ex suegro, tras tratar de llevarse a la fuerza de la casa a su hija menor de edad.

El medio local Yucatán Ahora informó que el beisbolista de los Tampa Bay Rays llegó a la casa de la familia en la colonia El Porvenir, con el pretexto de llevarle unos regalos a la hija.

No obstante, Arozarena sacó a la fuerza a la menor y se enfrentó a su ex mujer y a su ex suegro, a quien agredió físicamente.

Los vecinos de la familia sintieron la discusión y acudieron a la casa en apoyo a la madre de la hija.

También indicaron que lograron cerrarle el paso al pelotero en un semáforo cuando iba en un Camaro negro último modelo acompañado de otro individuo.

Arozarena en el intento de escapar con la menor fue detenido por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y en estos momentos se encuentra detenido en la Fiscalía General del Estado

El citado medio dijo además que hoy a las 10 de la mañana se interpuso una denuncia en la Fiscalía en el Centro de Justicia para la Mujer.

El medio Bleacher Nation indicó que aún están saliendo a la luz detalles del incidente, y que la investigación inicial se llevará a cabo durante las próximas 48 horas.

Por su parte, el medio Sol Yucatán sostuvo que Randy se encuentra ya en la FGE para iniciar su proceso judicial acusado de sustracción de menores y lesiones.

"Al no ser considerados como un delito grave el jugador podría llevar el proceso en libertad", aseguran.

El pelotero cubano de Grandes Ligas contrajo matrimonio el pasado 7 de noviembre con la joven colombiana Cenelia Pinelo Blanco, en la hacienda Kantoyná de Conkal, en Mérida.