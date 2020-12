Actriz cubana María Isabel Díaz se recupera de accidente laboral

La conocida actriz cubana María Isabel Lago aseguró que se encuentra recuperándose de un accidente laboral.

En una foto posteada por la actriz en su perfil de Instagram, se les ve con muy buen semblante en una cama de hospital en España, donde vive desde hace más de 20 años.

El dicho centro médico, coincidentemente, la atendió un médico cubano.

"Después de un accidente laboral estoy recibiendo tratamientos para recomponer las lesiones que he tenido y la casualidad quiso que el traumatólogo que me trata, el Dr. Luis Manuel Montel Ramírez sea cubano como yo. Gracias doctor por, mientras me infiltra ozono y plasma en el hombro, regalarme su otro talento, la música que compone y las canciones que escribe", dijo la actriz.

Maria Isabel Díaz, sin embargo, no especificó qué clase de accidente laboral había tenido, pero al parecer, afortunadamente su salud va cada vez mejor.

Recientemente la actriz cubana recibió un premio honorífico en el Social World Film Festival, un certamen de carácter competitivo que se celebra desde hace 10 años en la Costa de Sorrento, en Italia, por su participación en la serie española 'Vis a vis', de 2015.