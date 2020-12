Elvis Crespo manda un saludo a los cubanos desde Florida: "¡A 90 millas de Cuba!"

El popular cantante estadounidense de merengue de origen puertorriqueño Elvis Crespo ha vuelto a expresar en las redes sociales el apego y la admiración que siente por Cuba y su gente.

El artista, quien ha sido uno de los tantos famosos que han caído rendidos ante los encantos de la isla, ha compartido una fotografía en su perfil de Instagram en la que aparece en posando junto al famoso monumento Southernmost Point de Cayo Hueso en Florida que tiene forma de boya y en el se puede leer: "90 miles to Cuba (A 90 millas de Cuba)".

Haciendo alusión a la mayor de las Antillas y a sus ciudadanos, el intérprete de Suavemente añadió a su publicación un cariñoso saludo a los cubanos al más puro estilo argot popular: "¡A 90 millas de Cuba!, seguido de "¡cubanos en el cubaneo! que bolá".

La última vez que vimos a Elvis Crespo disfrutando de Cuba fue en el mes de enero de 2019, cuando compartió con todos sus seguidores de Instagram varias imágenes en las que se le podía ver por varios rincones de la isla.

Como buen turista, el cantante de merengue acudió a un bar donde recibió el cariño y la atención especial de todos los allí presentes e incluso deleitó un rico café cubano y un puro.

"Aquí en Cuba que me están recibiendo de una forma especial, me dieron un Cohiba pequeñito, porque no me gustan grandes, y un café cubano", comentó en su día el artista boricua.

Una de las paradas que hizo Elvis Crespo durante su viaje a Cuba fue su visita a la ciudad de Cienfuegos, donde acudió al Estadio Cinco de Septiembre y se desplazó por las gradas del recinto.

Tampoco faltó su cita al cabaret Tropicana. Elvis Crespo quedó impresionado por el tanto y la profesionalidad de los artistas que dieron vida al show y no dudó en reconozco públicamente.

"Vi el show en el Tropicana de Cuba, es un deleite de genios del arte de esta hermana isla. Usaré una analogía deportiva, son un trabuco que mete miedo. Los cantantes son como ver a Gilberto Santarosa, Luis Miguel, Olga Tañon y Gloria Trevi en una misma banda. Los músicos de primera y los bailarines a otro nivel. Gran espectáculo", dijo el cantante en su día.

