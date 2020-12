"Miedo": el emotivo poema de una joven cubana que se ha vuelto viral

La joven cubana Thalía Durán Sobrino se viralizó en redes sociales con su sincero y emotivo poema Miedo.

En medio del hostigamiento y las redadas que se están viviendo en Cuba contra artistas, activistas, periodistas y ciudadanos en general, que exigen se respete su derecho a la libertad de expresión y se manifiestan contra la censura y la violencia de Estado, Thalía quiso compartir las cosas que verdaderamente le dan miedo en un país en dictadura.

Mientras muchos tienen un miedo legítimo a pronunciarse en contra del régimen, miedo a ser despedidos de su trabajo, detenidos, difamados, incluso quienes fuera de Cuba tienen miedo que se les permita regresar a su país por decir lo que piensa, la joven asegura que tiene más miedo al silencio.

¿Miedo?

Miedo al silencio, a tener una causa dentro de mi que me coma. Más miedo aún a 11 millones de cubanos, con el alma arrugada, la lengua temblando y la mandíbula inmóvil.

.

Miedo a los estudiantes sin futuro y a los profesionales sin presente. A la vocación que no es remunerada pero si es reprimida.

.

Miedo a los derrumbes, a las calles sucias y a los baños de aquella secundaria mía.

.

Miedo al niño del aula con los zapatos rotos, al que no tiene merienda y a sus padres desesperados. Miedo a los adolescentes que se la “luchan” en la calle porque ya no tienen nada que perder.

.

Miedo al cubano que no duerme tranquilo por las ilegalidades que comete con fines lucrativos, o para sobrevivir. Miedo al niño de ese cubano que desde los 4 años sabe que no puede decir a que se dedican sus padres.

Además de las 14 personas que se acuartelaron en la sede del Movimiento San Isidro para protestar en contra del arresto arbitrario del rapero Denis Solís y los más de 300 artistas que, movilizados por su rechazo a la represión contra los huelguistas y a la contante censura vivida en carne propia, se manifestaron frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, otras personas también han salido por su cuenta a protestar contra la falta de libertades en Cuba.

La tarde de este viernes, un joven caminó por el concurrido Boulevard de San Rafael con un cartel con el que pedía libertad y fin de la represión. En el momento en el que fue arrestado por varios policías, un grupo de personas lo defendió y corearon "Libertad", "Esbirros" y "Abajo la dictadura".