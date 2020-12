Dayamí Padrón se rinde ante el talento de Rosalía y le pide que colaboren juntas

Dayamí Padrón sigue con la idea de hacerse un hueco dentro de la música y llegar a ocupar los escenarios más importantes del mundo. Y para lograr su objetivo la joven cubana quiere contar con una de las figuras más importantes de la industria: Rosalía.

La exconcursante de Nuestra Belleza Latina 2008 tiene claro que quiere llegar a lo más alto de las esferas artísticas, por lo que le ha pedido pedido públicamente ayuda a la estrella española al decirle que realice una colaboración musical con ella.

Ha sido a través de la última publicación que hizo Rosalía en su perfil oficial de Instagram. Se trata de un vídeo en el que aparece la joven intérprete cantando en un concierto y con el que ha aprovechado para confesar a todos sus fans lo mucho que extraña sus presentaciones en vivo.

"Echo de menos el escenario", expresó la catalana seguido de tres emoticonos de unas caritas de llanto.

La cubana, quien quedó prendada de la potente voz de Rosalía, ha visto en el post la oportunidad perfecta para expresarle a la artista sus respetos y de paso pedirle que trabaje a su lado.

"Hermosa voz. Let's featuring Rosalía (Colaboremos Rosalía)", escribió Dayamí Padrón en la sección de comentarios de la publicación de la artista.

Instagram / Rosalía

A pesar de que en los últimos años ha lanzado en YouTube varios sencillos en solitario como Que me digan mala, Vivir mi vida o Ámame como soy y ha colaborado con cantantes urbanos como Jay Malay en la canción Te quiero para mi o junto a Smiley Miami y Papayo en el tema Like me tonight, Dayamí Padrón no se da por vencida y quiere convertirse en toda una estrella de la música latina.

