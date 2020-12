"Cun Cun Prá", el nuevo tema con el que te pone a bailar Cimafunk

Cimafunk cierra el año 2020 con Cun Cun Prá, un EP de 5 temas que propone ayudar a que las personas se sacudan la melancolía de la cuarentena y vuelvan a moverse y a menearse como antes. Diverso y con una gran variedad, Cun Cun Prá incorpora importantes leyendas de la música cubana, estrellas pop de La Habana y México e incluso trae el funk directamente desde Nueva Orleans.

El tema principal Cun Cun Prá, que también es el nombre del EP, es una canción bailable lista para causar sensación en las calles y las discotecas. El ritmo del tema tiene un sabor caribeño, mezclado con África en la clave además de un buen sonido funk y disco. "Es una buena mezcla de sonidos y de calor de verano. El mensaje es positivo; divertirse" dice Cimafunk.

La Papa junto con Diana Fuentes, es una canción divertida y funky con una letra con doble sentido, dando pie a la imaginación y a la diversión de una manera sana. "Ella le da una elegancia dulce pero agresiva a la misma vez. Y, por supuesto, ella trajo el funk", dice Cimafunk al hablar de la participación de Diana en el tema.

Cimafunk suaviza el ritmo con Parar el Tiempo, un remix del tema mas escuchado de su álbum debut. El productor Alfredo Gonzáles y Cimafunk crearon una versión R&B e invitaron a la prometedora artista mexicana Salma para que le añadiera su toque. "Ella tomó el primer verso y lo llenó de personalidad y flow", dice Cimafunk. "Ella insertó magia en la melodía y la hizo suya".

Cun Cun Prá concluye con dos temas que ya se habían lanzado previamente, El Potaje, junto con leyendas vivas tales como Omara Portuondo, Chucho Valdés, Pancho Amat y la Orquesta Aragón, y Caliente, una explosión musical de Nueva Orleans y La Habana junto a “Tank” Ball de Tank and the Bangas y The Soul Rebels.

Para Cimafunk, la oportunidad de trabajar con un grupo de mujeres artistas tan talentosas fue la mejor parte del proceso creativo. "Tanto talento y diversidad, wow. Diana Fuentes es la cara de la música cubana pop. Salma va llegando rápidamente a la cima de la industria en México con tanto flow. ‘Tank’, bueno, el mundo esta percibiendo la genialidad de Tank and the Bangas. Y, uff, Omara Portuondo es una leyenda viva, un tesoro".

"Estoy muy orgulloso de Cun Cun Prá. Me encantan los temas y estoy ansioso por ver la reacción de mis fans. Fue divertido trabajar con tantos artistas increíbles, componiendo, grabando y filmando videos", añade Cimafunk. "Ahora las cosas están mas complicadas con el COVID-19, pero eso lo hace aun más gratificante. Y yo sé que mi gente precisa de algo de felicidad, que los ayude a levantarse y a bailar, y Cun Cun Prá es lo que necesita".

Nota de Prensa (Equipo Cimafunk).

