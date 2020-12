Opositor cubano Yoel Bravo a la Seguridad del Estado: Podrán matarme, pero callarme jamás

Yoel Bravo López, presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta y secretario General del Frente Orlando Zapata Tamayo, denunció que intentaron atentar contra su vida en la ciudad de Santa Clara.

“Tras una información oportuna, se pudo evitar que estos hechos se llevaran a cabo”, explicó en una directa en Facebook.

Detrás de estos intentos se encuentra la Seguridad del Estado Cubana, según denuncia el activista: “Este tipo de personas salen de Libertad Condicional aun debiendo muchos años de prisión y son objeto de la policía política para cometer actos inhumanos”.

“Podrán matarme, pero callarme jamás”, publica en su Facebook personal el opositor en los comentarios de su video.

“No podemos dejar de hacer públicos estos hechos. La única violencia que llevamos nosotros a la calles es un boletín martiano”, señala el cubano.

“Responsabilizo al régimen Castro-Canel y a la Seguridad del Estado por este intento de asesinato fallido. Que este mensaje se haga viral para que el mundo sepa de lo que es capaz este gobierno”, declaró a Cibercuba.

“Ya en actos de repudio me han lesionado con armas blancas; el 10 de abril del año pasado cuando pretendíamos protestar me maltrataron fuertemente. Siento que peligra mi vida más que nunca y he decidido tratar de andar acompañado en estos días”.

“Que sepa el régimen que seguiremos saliendo, seguiremos exigiendo la libertad de Cuba y los derechos humanos que nos corresponden. No claudicaremos ante estos ensayos de violencia y verdadero terror”.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue mencionado en el Balance Anual de Agresiones contra los periodistas en el mundo, correspondiente al 2020 de la organización internacional en defensa del periodismo Reporteros sin Fronteras (RSF). El cubano aparece en el informe como uno de los mandatarios que aprovechó el contexto de la pandemia para arreciar la represión contra la prensa.

Según RSF los gobiernos autoritarios de Nicolás Maduro en Venezuela, de Juan Orlando Hernández en Honduras, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Miguel Díaz-Canel en Cuba, la crisis sanitaria ha sido una bendición para intensificar la caza de periodistas críticos, independientes y disidentes.