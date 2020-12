Expulsan de un avión a un reguetonero cubano por mal uso de la mascarilla: "Esa ley no viene de El Señor"

El cantante cubano de género urbano Alejandro Mosqueda Paz, popularmente conocido como Almighty, fue bajado de un avión por no querer cumplir con la norma del uso adecuado de la mascarilla como medio de prevención ante la pandemia del coronavirus.

Tras recibir la llamada atención de una azafata por su comportamiento, el rapero y reguetonero se paró de su asiento y quiso bromear al respecto diciéndole que le trajese agua para poder quitarse la mascarilla.

"Esto es en serio ahora, voy a hablar con el piloto. Tiene que tener la nariz y la boca tapada el tiempo correcto", le comentó la azafata.

Momentos más tarde, Almighty fue obligado a abandonar el avión por otro miembro de la tripulación y mientras cogía su equipaje de los compartimientos superiores, hizo alusión a Jesús.

Después de ser expulsado del vuelo, Almighty, quien dejó la isla junto a sus padres con 6 años de edad para establecerse en Puerto Rico, expuso unas declaraciones en las redes sociales alegando que la ley de la mascarilla no podía ser cosa de El Señor y que él es "un humano que necesita oxígeno para vivir".

"Yo no sé si ustedes piensan lo mismo, pero una ley que me manda a ponerse mascarilla prohibiendo el flujo de oxígeno por mi cuerpo, cuando yo vivo de oxígeno y soy un humano que necesita oxígeno para vivir, esa ley de la mascarilla, eso no viene de El Señor", comentó primeramente el cubano en un vídeo que compartió en sus historias de Instagram.

Como si fuese poco, Almighty reveló su truco para no usar la mascarilla debidamente y que no es otro que beber agua constantemente, pero no cualquiera, sino "agua alcalina", de lo contrario un puede "hacer mucho daño y atrasar el desarrollo".

"Así que agarre su botellita de agua, agarre una relación con su agua, beba agua todo el tiempo y el que le mande a ponerse la mascarilla, usted le dice que en verdad está bebiendo agua", agregó.

"Si le mandan a ponerse la mascarilla se da un sorbo y si no se la mandan a poner, pues dese un sorbo como quiera. Porque usted tiene una relación con su agua y el agua es buena para su cuerpo. Y agua alcalina, no cualquier agua, porque se puede hacer mucho daño y atrasar el desarrollo. El agua es bien importante", concluyó.

Las palabras de Almighty no han hecho más que desatar una ola de críticas en las redes, causando incluso el enfado en estrellas de la música latina como Marc Anthony.

En la publicación de los vídeos en el muro de Instagram de El Gordo y La Flaca, la estrella de la salsa no tuvo reparo en mostrar su indignación y tachar al reguetonero de "estúpido ignorante" a través de mensajes que dejó en el post.

"Esto no es una comedia coño, hasta cuando la ignorancia", "Cállate so estúpido ignorante", comentó Marc Anthony después de escuchar a Almighty.

