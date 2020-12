Haila se pasea por Varadero con un bolso inspirado en Celia Cruz

La cantante Haila María Mompié es una de las artistas de la isla que más le gusta presumir en las redes sociales de sus gustos y caprichos, pero sobre todo de su estilo y pasión por la moda.

La Diva de Cuba ha hecho una pausa en su agenda de compromisos profesionales para irse a disfrutar de una escapada a las paradisíacas playas de Varadero y desde allí ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram algunas fotografías de lo bien que se lo está pasando en la ciudad matancera.

Además de ello, Haila ha enseñado a sus fanáticos del look caribeño que eligió para la ocasión y que adornó con un bolso que hacía referencia a la famosa y desaparecida cantante cubana Celia Cruz, de quien la artista siempre se ha declarado una gran admiradora.

"Para todo mal, el mar. Y para todo bien, también", comentó la intérprete de Quién fue junto a unas fotos donde aparece de lo más sonriente posando con el mar de fondo mientras luce un pantalón rosa, blusa blanca, un caftán de estampado de flores y cuadros y su accesorio inspirando en La Guarachera de Cuba que cita "Celia Cruz legacy project".

Los cumplidos no le han faltado a Haila por su estilismo, el cual fue aprobado por muchos."Qué linda. Refrescando la vida con tu sonrisa. Encantada con tu outfit. Es que tú siempre sabes cómo lucir bien", "Qué bella mimi, me encanta", "Estás ideal con ese look", "Siempre hermosa. Toda una diva. Saludos y bendiciones" y "Me gusta tu estilo", son algunos de los mensajes que ha recibido la cantante en su post de Instagram.

Varias han sido las ocasiones anteriores que Haila ha recurrido a sus redes sociales para mostrar su respeto por Celia Cruz y expresar lo mucho que le ha inspirado a lo largo de su carrera profesional.

La última fue cuando se cumplieron 17 años del fallecimiento La Guarachera de Cuba. Haila le rindió un personal homenaje a la intérprete de La vida es un carnaval en el aniversario de su muerte con una fotografía antigua que se tomó en su día junto a la mismísima Celia Cruz.

"El cielo de la noche tiene una estrella nueva, con un sol permanente que Dios mismo encendiera para erguir tu nombre más allá de la ausencia y hoy se oyen más guitarras y suenan más trompetas y hay un piano que canta tu canción siempre nueva, sobre la misma muerte alza su voz la reina, no hay silencio en el mundo que haga callar a Celia. Canta Celia, canta tu canción siempre nueva, canta por tu Cuba por qué te extraña y te sueña", comentó Haila junto a su post que se ganó en su día el aplauso y los 'me gustas' de sus seguidores.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.