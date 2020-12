Evaluna Montaner confiesa que tuvo coronavirus: "Fue muy desagradable"

Evaluna Montaner ha sido la primera y última invitada para la sección de podcast de su marido Camilo Echeverry en Spotify, El Rincón de la tribu, un espacio que aprovechó la joven cantante para revelar que tuvo coronavirus.

"Me dio COVID el mes pasado, aquí en Colombia", reveló durante la charla la hija de Ricardo Montaner, que pese a no tener complicaciones, sí sufrió algunos síntomas como la pérdida del olfato y el gusto.

"Me duró dos días no tener olfato ni gusto, eso fue muy desagradable", explicó Evaluna a los oyentes del podcast. "Hubo un día que estuvo a punto de subirme la fiebre un día, pero no dejé que me subiera", añadió.

A pesar de no sufrir complicaciones, la pareja de cantantes reveló que sí fue difícil no poder estar cerca el uno del otro ni tocarse durante el tiempo que estuvo ella contagiada. Además, tuvieron que tener especial cuidado porque coincidió con la cercanía a los Premios Grammy, a los que estaba invitado Camilo.

"No tenía claro lo importante que era para mi la cercanía física hasta que llegue aquí y no podía estar cerca de Evaluna. Estuvimos una semana con tapabocas y a lo lejos sin tocarla, ni abrazarla. Solo nos dábamos el piecito", reconoció el intérprete de Vida de Rico.

"Fue bastante feo ese momento, para mí es muy importante un abrazo, que me agarre la mano, dormir juntitos es la felicidad para mí y no pudimos hacer eso en ese tiempito, y estuviste aquí una semana en el apartamento conmigo, con COVID y siento que era más difícil eso que estar lejos", comentó Evaluna sobre ese tiempo sin poder tocar a su marido. Un distanciamiento difícil ya que ambos se volvieron inseparables después de pasar por el altar el pasado mes de febrero.

