Médicos cubanos piden un pago justo por las guardias y salarios dignos

Un médico cubano ha dirigido una petición a los Ministerios de Trabajo y de Salud Pública de la Isla, en la que reclama un pago justo por las guardias operativas que realizan los profesionales de la salud.

La solicitud fue hecha en la plataforma digital SOS VOX, y en pocas horas ha recopilado más de 3000 firmas.

El autor de la iniciativa, que no reveló su identidad, cuestiona que en el aumento salarial previsto para los doctores, las guardias se pagarán a solo cuatro pesos la hora.

“Cuando hacemos cuentas, son 48 pesos una guardia. Eso con el aumento salarial equivale a unos 10 pesos”, denunció.

“Además, un médico no debe cobrar lo mismo que un instructor de arte, educador, hay que diferenciar. Un neurocirujano no debe cobrar lo mismo que un especialista en medicina natural y tradicional (MNT). No es lo mismo igualdad que equidad, hay que diferenciar de una vez los trabajos y las responsabilidades”, detalló.

“Queremos un salario justo. Queremos vivir dignamente”, concluyó.

Los profesionales que suscribieron la petición dieron abundantes argumentos que muestran el justo enojo por las condiciones de trabajo que tienen.

“Los médicos tenemos como nadie la responsabilidad de vidas ajenas. El camino para convertirse en médico y más aún en especialista, es un camino difícil y agotador. La responsabilidad y esfuerzo deben de ser premiadas. Largas jornadas de trabajo, guardias médicas tienen que ser bien remuneradas. Nadie comprende cuán agotador es el trabajo de un médico, cuánta dedicación se necesita”, expresó R.F.

Otro galeno recordó que el salario de los médicos en Cuba siempre ha sido deficiente, y que merecen algo mejor, porque también aportan divisas al país.

“Con la nueva reforma salarial y el ordenamiento monetario considero que nuestro salario continúa siendo deficiente, y las guardias médicas por supuesto que no están bien valoradas. No firmo por discrepancia política. Solo pienso que el sector de salud en Cuba merece una remuneración económica acorde a su esfuerzo, además hemos traído mucha gloria a nuestra patria todos estos años, sin contar los ingresos en divisas que aportamos con las colaboraciones”, dijo.

“Tienen razón mis colegas, cuando tenemos guardia de lunes a viernes trabajamos gratis de 4:00 pm a 7:00 pm, los sábados de 12:00 m a 7:00 pm, los domingos de 8:00 am a 7:00 pm y al salir de cada madrugada de 7:00 a 8:00 am. Si hace mucho tiempo se explicó en la televisión cubana que las gratuidades en Cuba habían terminado, entonces ¿por qué los médicos cubanos seguimos trabajando gratis? Además en el contexto actual donde aumentará el precio de todos los productos y servicios no es posible que la nocturnidad, por no llamarla guardia, siga manteniendo un pago, que si hasta ahora era risible, imagínense a partir del primero de enero”, precisó L.M.P.

P.C.C.C se refirió a las malas condiciones de trabajo que padecen los médicos en Cuba día a día.

“Nuestro salario debe ser acorde a nuestro aporte, salvamos vidas, aguantamos malos tratos y trabajamos casi sin recursos. Y pasar la noche en un salón de operaciones, en un cuerpo de guardia o en una sala con pacientes por 48 pesos, es no valorar a los trabajadores de la salud”, escribió.

“Considero que además del sacrificio que normalmente hacemos los médicos, el hacer una guardia engloba mucho más porque no somos custodios cuidando un medio básico, sino personas que aun estando cansados no tenemos justificación para parar, porque son 24 horas atendiendo a personas”, denunció la anestesióloga G.A.

J.G. aclaró que a los médicos cubanos solo se les paga a 4 pesos la hora si es en el horario nocturno.

“De 7:00 pm a 7:00 am. El domingo, por ejemplo, estamos voluntarios en el hospital, desde las 7:00 de la mañana, hasta que empiezan a pagar la nocturnidad, a las 7:00”, recalcó.

El programa de ordenamiento monetario, que el Gobierno de Cuba implementará el 1ro de enero de 2021, lleva aparejado un incremento de los salarios y las pensiones en todas las esferas laborales.

En el sector de la salud, una vez iniciada la reforma monetaria, el salario de un médico recién graduado será de 4610 pesos, y al hacer la residencia subirá a 5060 pesos. Durante la especialidad y una vez concluida, su sueldo será entonces de 5560 pesos.

La cifra más alta que podrá ganar un doctor en Cuba será de 5810 pesos, que corresponderá a los médicos especialistas de segundo grado o a los que tengan dos especialidades.

Los valores no se corresponden en lo absoluto con la responsabilidad de estos profesionales, sobre todo si se tiene en cuenta que la par de los salarios, los precios de numerosos servicios básicos como la electricidad, y de los alimentos de la canasta familiar, también subirán.

La población teme que todo esto desemboque en una severa inflación, porque el aumento de los sueldos no va de la mano de un incremento de la producción, y sí de una economía más dependiente de las importaciones para abastecerse mínimamente.