Gallardo Law Firm opina sobre la captura de un narco cubano, la validación de Joe Biden y el encausamiento de Nicolás Maduro

El abogado Jesús Novo, de Gallardo Law Firm, conversó con Luis Sosa, presentador del programa Contigo, realizado en colaboración con CiberCuba, sobre tres protagonistas de noticias de esta semana: el narco cubano Yester Garrido, el presidente electo Joe Biden y el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Acerca del caso de Garrido, el presentador realizó un resumen: el traficante, que lleva cuatro décadas viviendo en Estados Unidos, a donde llegó durante el éxodo del Mariel, ha sido capturado en Sudáfrica y está pendiente de ser extraditado a territorio norteamericano.

En su historial, Garrido cuenta incluso con un intento de compra de un submarino ruso para introducir cocaína en Estados Unidos. Su habilidad en estas actividades ilegales (además de en el tráfico de cocaína, estaba inmerso en el de marihuana desde territorio dominicano) lo llevaron a vanagloriarse de haber desplazado a Pablo Escobar y a ser considerado por muchos el verdadero Scarface.

Por hechos de este tipo ya fue una vez arrestado en Roma y extraditado a ese país. Se presupone que negoció con la DEA dar información a cambio de una rebaja de condena, que quedó en cinco años. “Con todo lo que había, era inaudito que solo le hubieran dado cinco años. En realidad encaraba 40 años por la marihuana solamente”, asegura Novo.

“Estoy seguro –añade el abogado– de que muchas personas están temblando por las informaciones que él puede haber dado”.

Al hilo de este caso, Novo se pregunta por qué Estados Unidos no intenta extraditar “a narcotraficantes que están en el Gobierno de Cuba. No son especulaciones. Hay pruebas de que han estado envueltos en el tráfico a través de Colombia, de Panamá, y sin embargo, nada: nunca he podido entender a qué se debe este miedo a los dirigentes del Gobierno cubano”.

En otro tema de la semana: la validación por el Colegio Electoral de la victoria del demócrata Joe Biden en su carrera a la Casa Blanca, el abogado de Gallardo Law Firm refirió que “es solo un problema de tiempo que el Congreso ratifique el voto del Colegio Electoral, y ya no queda de otra”.

“El presidente Trump va a seguir con sus casos legales. Yo lo entiendo: él cree de verdad que la elección le fue robada, pero en algún momento él va a tener que darse cuenta de que el pueblo americano está listo para moverse hacia otra cosa: hacia la toma de posesión de Biden y un nuevo Gobierno en la Casa Blanca”, añadió.

En tal sentido, subrayó como muy importante que el senador Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, hubiera felicitado finalmente a Biden. “La realidad es que hay siete millones de votos que marcan una diferencia. Hay que demostrar madurez y, sobre todo, que la democracia americana es más grande que cualquier persona, que cualquier presidente, que cualquier partido. Eso lo es importante”, precisó.

Más que la elección de Biden, a Novo le inquieta que en el tándem presidencial figure como vicepresidenta Kamala Harris, “una persona muy a la izquierda, que pertenece al ala más radical del Partido Demócrata. Me preocupa que le pueda pasar algo a Biden. Tenemos que rezar para que esté ahí mucho tiempo, porque si Harris toma la presidencia, entonces sí nos vamos a ver en problemas de verdad”.

Por último, el abogado se refirió a la afirmación, por parte de Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), de que hay elementos suficientes como para abrir un juicio contra el presidente Nicolás Maduro y otros miembros del Gobierno venezolano.

Sobre Maduro penden acusaciones de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, explicó Novo.

“Esas cosas no van a ser muy difíciles de probar. Es verdad que Bensouda se ha demorado demasiado en acabar de poner esa acusación, pero va encaminada hacia eso. Dice que hay evidencia para comenzar la investigación, y es todo lo que le pedimos”, concluyó.