Rebelión en el Puerto de La Habana por los nuevos salarios

Los trabajadores del Puerto de La Habana llevan días mostrando su malestar en redes sociales. No tragan con el salario que quiere pagarles el Gobierno cubano a partir del 1ro de enero, cuando empieza la unificación monetaria.

A estas alturas de fin de año plantilla y dirigentes políticos no han alcanzado un acuerdo y la llegada de un barco cargado de fertilizantes ha sido la gota que colmó el vaso: "Las operaciones se detienen", escribió en Facebook un estibador.

Si bien, el barco de fertilizantes empezó a descargarse en la mañana de ayer, 24 de diciembre, los trabajadores del turno de tarde pararon las operaciones porque no saben cómo les van a pagar su trabajo.

Ya han hablado con los directivos del Puerto de La Habana y estos les aseguran que la solución no está en sus manos. "Ayer cuando llegamos al trabajo nos dijeron que se iban a reunir los ministros, que la respuesta la tendremos mañana sábado".

"Supuestamente íbamos a empezar a descargar un barco de fertilizantes, que es malísimo y hace daño a la salud, sin saber cómo se nos iba a pagar el barco: si por la escala antigua o por la escala nueva, con la que estamos inconformes", añadió un trabajador del Puerto en declaraciones a CiberCuba.

Otro estibador explicó a este diario que no están en huelga. "Estamos dispuestos a trabajar, pero no con esa normativa de salario básico", señaló.

Se refiere a la propuesta del Gobierno cubano de situar a los trabajadores del Puerto en una escala de salario básico de 2.420 pesos frente a los empleados de las oficinas de la empresa, que tienen un salario base en 4.000 pesos sin trabajar ni fines de semana ni festivos, explica un estibador.

"Trabajan menos horas que nosotros. No hacen madrugadas. Ahí está el descontento de nosotros. No se nos está valorando por lo que nosotros hacemos ni por la cantidad de horas de trabajo y de sacrificio que pasamos para que todo un país tenga en la canasta básica arroz, chícharos, maíz, soya. Son productos importantes, que reportan ganancias a la economía porque cada año donamos millones de pesos. Eso es una farsa para ocultar el maltrato y robo salarial a los trabajadores", recalcó.

"Esto va a todas las autoridades pertinentes; grupos de masas, ministros, Consejo de ministros y Presidencia de la República de Cuba: sepan que ya nos cansamos de que no se nos dé el valor que merecemos", escribió un estibador en su cuenta de Facebook.

¿Cómo nos van a ubicar en la escala salarial #V: 2.420 sin llevar a análisis las condiciones de trabajo de nosotros los estibadores portuarios; trabajadores sin días de descanso por feriado o fechas conmemorativas; padres de familia, sustentos de muchas casas y trabajadores con una eficacia y prontitud en su labor a diaria", añadió.

"No pertenecemos a ningún grupo de San Isidro ni a ningún movimiento, ni estamos promoviendo ningún acto contrarrevolucionario. Sólo estamos defendiendo y exigiendo nuestro derecho, que con esfuerzo y sacrificio nos hemos ganado. Estamos a la espera de una respuesta. Mientras tanto las operaciones se detienen", concluyó.

"A mí nadie me paga 300 dólares por reclamar mis derechos. Yo soy un trabajador de Cuba y como cubano hay que tratarme por igual. No pido lujos. Los millones se los pueden meter por donde les quepa, pero lo mío me lo dan porque me lo dan", escribió otro estibador.

"Yo cumplo con todas las obligaciones como cubano: pago MTT, CDR, hago trabajos voluntarios en mi zona, soy donante activo de sangre. Tengo 38 años y llevo 20 trabajando. Soy padre de familia. No tuve ni tengo problemas con la justicia. Tengo un palmarés impresionante. A pesar de que me crié en la calle, mi mamá no puede quejarse del hijo que tiene y ustedes (el Gobierno) han cambiado el nombre a mi forma de reclamar mis derechos. Creo que se equivocaron de persona para hacer sus fechorías y esa palabrita nueva que están diciendo, de que me van a echar a los perros... Consejo sano. Yo soy religioso. Mientras más me amenacen, peor me pongo. Dejen la impotencia y resuelvan todos los problemas que hay en el Puerto, si no quieren que yo los acuse por amenazarme. Nos vemos muchachitos. Estoy en zona. 100%cubano".

Gaceta oficial que preocupa a los estibadores del puerto.