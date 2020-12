Estafador del Medicare de Miami entre beneficiados con indulto de Trump

El presidente Donald Trump concedió este martes el indulto a Philip Esformes, un ex magnate de la salud de Miami Beach condenado por su papel central en uno de los mayores casos de fraude al Medicare en el país.

Esformes, de 52 años, había sido condenado a 20 años de prisión y el pago de 44 millones de dólares al programa de Medicare, después de probarse, entre otros, los cargos de lavado de dinero y pago de sobornos con los millones mal habidos en sus operaciones fraudulentas.

A pesar de no conocérsele vínculos con el entorno del presidente Trump, Esformes está entre las 20 personas a las que este les ha conmutado las penas. En su caso, Trump le conmuta la sentencia de 20 años de prisión, pero no el pago de 44 millones que le impuso la justicia, según informan los periodistas Jay Weaver y Ben Wieder para el Nuevo Herald.

La lista de los indultados por Trump está compuesta en su mayoría por compinches políticos y gente cercana al presidente o al Partido Republicano, implicados en escándalos que empañaron su mandato, como las investigaciones por los vínculos de su equipo de campaña con agentes de influencia cercanos al Kremlin.

Sin embargo, a Philip Esformes no se le conocen vínculos de ningún tipo con Trump o con los republicanos. Al contrario, durante sus 30 años en el sector de los servicios médicos, Esformes nunca ha donado dinero a Trump, según consta en los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

Según Weaver y Wieder, el caso de la conmutación de la pena de prisión para Esformes fue “atípica”, ya que no pareció tener ninguna relación política con el presidente. Más bien al contrario, tanto su ex esposa, Sherri, como su padre, Morris, han sido donantes de candidatos del Partido Demócrata. En 2012, Esformes y su esposa donaron 100 mil dólares de manera conjunta para apoyar la reelección del presidente Barack Obama, entre otras donaciones hechas para los demócratas.

El indulto parcial del presidente Trump a Esformes no ha gustado a algunos ex fiscales federales que se pronunciaron sobre la medida que beneficia a un defraudador probado durante un extenuante proceso llevado en 2019 por la fiscalía federal de Miami.

“En un mundo perfecto, una conmutación sería el resultado de un proceso reflexivo y apolítico destinado a contrarrestar una injusticia grave”, dijo el ex fiscal federal Ben Curtis, quien ha juzgado decenas de casos de fraude al Medicare en Miami y en todo el país. “Viendo esta decisión hoy y conociendo la historia de las estafas a la atención médica en el sur de Florida, es difícil no volverse cínico sobre el sistema de justicia”.

Según palabras de la sentencia del juez federal de distrito Robert Scola, el plan de Esformes para generar miles de pacientes del Medicare para su cadena de instalaciones de vida asistida y residencias de ancianos en Miami-Dade, resultó algo “sin igual en nuestra comunidad, quizás en el país” y “violó la confianza del sistema en proporciones épicas”.

Por su parte, la Casa Blanca emitió una declaración en la que señalaba el apoyo de varios ex secretarios y otros funcionarios de justicia de anteriores administraciones republicanas a la decisión presidencial de conmutar la pena de prisión a Esformes. En la declaración se aludió al parecer de estas personas sobre una presunta mala conducta de la fiscalía y el Departamento de Justicia en relación con las incautaciones realizadas por el FBI durante el registro de la oficina del ejecutivo de salud.

Según los abogados defensores de Esformes, este registro infringió el “privilegio de abogado-cliente” y por tanto invalida el valor probatorio de cualquier evidencia encontrada durante el mismo. La declaración de la Casa Blanca concluyó que “mientras estaba en prisión, el Sr. Esformes se ha dedicado a la oración y el arrepentimiento y tiene problemas de salud”.

“El comunicado de prensa de la Casa Blanca demuestra que el presidente estaba profundamente preocupado por la manera en que los fiscales invadieron el privilegio abogado-cliente”, dijo Howard Srebnick, quien representó a Esformes con sus socios legales Roy Black y Jackie Perczek. Para apoyar esta tesis, Howar hizo referencia a un informe de 113 páginas de un juez de Miami que apreció la “mala conducta de la fiscalía” que denunció la defensa de Esformes.

Después de su arresto en 2016 y tras una larga investigación, en abril de 2019, un jurado federal de 12 personas en Miami declaró a Esformes culpable de la mayoría de los 26 cargos presentados en su contra. Sorprendentemente, el jurado no llegó a un veredicto sobre el cargo principal, el de confabulación para estafar el Medicare.

Antes que sus activos fueran congelados en 2016, Esformes, que llegó a Miami proveniente de Chicago, tenía decenas de negocios de atención médica locales que facturaron $1,000 millones a Medicare y Medicaid durante una decenio. Basado en ese historial de negocios en servicios médicos, sus abogados intentaron demostrar que sus pacientes habían recibido la atención médica que requerían en sus instalaciones, bajo la cobertura de Medicare y Medicaid.

“No puedo culpar a nadie, solo a mí mismo. Acepto la responsabilidad por lo que he hecho y me arrepiento. Su Señoría, no quiero que este delito sea mi único legado”, dijo Esformes, cuyos abogados y simpatizantes en la sala hablaron de su caridad personal y financiera, especialmente en las comunidades judías, médicas y académicas.

Sin embargo, para el fiscal federal Allan Medina, Esformes no solo explotó a los pacientes para llenar sus bolsillos en su cadena de 16 centros de vida asistida y enfermería especializada, sino que “corrompió” todo el sistema del Medicare en su celo para llenar las camas de los pacientes sin proporcionar atención real. “Philip Esformes tuvo todas las oportunidades. Tenía 78 millones de dólares en 2017. ... No tiene excusa para lo que hizo. No tiene respeto por la ley. Ni tiene remordimientos”, concluyó Medina.