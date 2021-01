Los deseos de Alexis Valdés para el nuevo año: Pido libertad y decencia

El humorista Alexis Valdés no dejó de compartir con sus seguidores los deseos que pidió para cuba y los cubanos en este nuevo año que recién comienza.

En un poema titulado "Cuba 2021", Alexis Valdés pide, entre otras cosas, libertad y decencia para el país que lo vio nacer.

A continuación, compartimos el poema del importante humorista cubano, radicado en la ciudad de Miami.

Cuba 2021



En el año que comienza

yo le pido a mis cubanos

mas amor por sus hermanos

respeto a lo que otro piensa.



Pido concordia y consciencia

pido comunicación

pido patria y corazón

Y libertad y decencia.



Pido darnos mas abrazos

y darnos menos la espalda

Pido desechar el mazo

Y darnos más con el alma.



Cada uno es como es

cada cabeza una idea

no hay derecho ni revés

es cuestión de quien lo vea.



Para hacer la patria hermosa

con el concurso de todos

hemos de entregarnos rosas

y no empujar con los codos.



Como en todas las familias

hay gente desencontrada

pero como en las familias

sin unión no somos nada.



Tenemos que andar un trecho

y ese trecho es doble vía

y ni siquiera es derecho

ni acaba donde querías.



Pero la vida es camino

en busca de algo mejor

Y siempre hay mejor destino

si se anda con amor.



Brindo por esa Cuba de todos los cubanos que se ve en el horizonte!



Alexis Valdés.

Varios artistas cubanos se han despedido del 2020 y comenzado el 2021 a su manera. En el caso del humorista cubano Geonel Martín, mejor conocido como Gustavito, recibió el nuevo año junto a su familia en Cuba con una tradicional celebración que incluyó cerdo asado al carbón, el ron y el reguetón.

La actriz Yuliet Cruz y su esposo, el cantante Leoni Torres, le desearon a los cubanos amor, salud, paz y prosperidad, y compartieron una hermosa foto juntos.

Asimismo, el artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara prometió a los cubanos que el 2021 traerá mucho arte en función de la libertad de Cuba.

