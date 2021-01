Usuarios de redes sociales responden al pedido del FBI para identificar a asaltantes del Capitolio

Un alud de comentarios ha respondido el pedido de ayuda divulgado este jueves por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la policía local para identificar a las personas que participaron en el asalto del pasado miércoles al Capitolio, en Washington DC.

"El FBI está buscando información que ayude a identificar a las personas que están instigando activamente la violencia en Washington, DC", dijo la agencia en un comunicado compartido en línea.

Algunas de las respuestas fueron en clave irónica o de humor, pero también hay numerosas denuncias con evidencias sobre la identidad de muchos asaltantes.

Muy pocos entre las decenas de fanáticos obsesionados con la falsa idea de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas hicieron un intento por enmascarar sus identidades.

Sus rostros quedaron documentados por los periodistas que estaban atrapados en el interior con los alborotadores, e incluso por los propios asaltantes, que estaban transmitiendo en vivo por varios canales de comunicación habitualmente utilizados por los extremistas.

La policía tardó más de cuatro horas en recuperar el control del edificio del Senado, que fue saqueado y dañado en medio del caos. Varios de los asaltantes robaron documentos u objetos de la sede del gobierno. Otros dañaron las propiedades del gobierno federal.

Cody Keenan, el redactor jefe de discursos del presidente Barack Obama, respondió al mensaje del FBI en Twitter que no sería difícil encontrar a los alborotadores pro-Trump. "Probablemente haya algunas docenas de ellos en el buffet de desayuno del Grand Hyatt a dos cuadras de sus oficinas", tuiteó.

Keenan se refería a fotos y videos de partidarios de Trump en hoteles cercanos, que fueron divulgados en las redes sociales horas después de los sucesos.

Sin embargo, cientos de usuarios sí se dedicaron a rastrear las fotos y los perfiles virtuales de los asaltantes, ofreciendo información comprobable a las autoridades.

El usuario Zachary Sanders, por ejemplo, publicó decenas de nombres a partir de fotos de los asaltantes divulgadas en los medios.

Otros usuarios también reportaron identidades y presuntas evidencias a la agencia federal.

Varios de los asaltantes han sido relacionados con políticos y activistas del Partido Republicano.

Algunos de los asaltantes no fueron difíciles de identificar. Entre ellos, hay figuras conocidas de la derecha conspirativa, incluido Jake Angeli, que irrumpió en el Capitolio con un disfraz de búfalo.

Angeli ha promovido las afirmaciones de QAnon de que Trump fue elegido para salvar a Estados Unidos de la burocracia y de demócratas prominentes que adoran a Satanás y abusan de los niños. Angeli, también conocido como el "Q Shaman", estuvo en las protestas pro-Trump en Arizona desde las elecciones, y hay indicios de que él y otros activistas de extrema derecha habían planeado provocar una confrontación con las autoridades antes de la marcha del miércoles.

Entre los asaltantes también hay varios líderes de Proud Boys, un grupo de extrema derecha cuyos participantes apoyan puntos de vista misóginos y antiinmigrantes, incluido Nick Ochs, un candidato fallido a la legislatura estatal de Hawái y miembro de un colectivo llamado "Murder the Media".

Otros simpatizantes, pertenecientes a grupos neonazis, como Chris Hood y varios miembros de su Club Nacionalsocialista, publicaron fotos en Telegram desde las afueras del Capitolio el miércoles. Varios de ellos llevaban camisetas con mensajes antisemitas.

El FBI anunció este jueves más de 50 arrestos de personas vinculadas a los sucesos del Capitolio.Todo parece indicar que no serán los únicos.

"El hecho de que las personas no hayan sido arrestadas ayer no significa que no serán arrestadas", dijo un funcionario del Departamento de Justicia a la cadena noticiosa CNN.

El propio presidente Trump, cuyo discurso durante el mítin del miércoles inflamó los ánimos de los manifestantes y contribuyó al asalto, dio marcha atrás este jueves y aseguró en un discurso que la toma del Capitolio será castigada con todo el rigor de la ley norteamericana.