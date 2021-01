La odisea para comprar pan por la libre en La Habana

“Es una odisea comprar pan por la libre en La Habana”, ha expresado un lector a la redacción de CiberCuba, residente en la capital cubana, que expone a modo de reclamo el casi imposible acceso al producto que experimenta esta ciudad.

“Salí de la casa a las 6 de la mañana para poder comprar el pan este domingo. Llegué a la panadería de J y 15 en el Vedado y solo vendían el pan racionado, por la libreta, a un peso cubano y de muy mala calidad”, comienza su mensaje.

Sobre el acceso a pan no subsidiado, el cual presenta generalmente un estado de elaboración superior, la fuente agregó:

“Bajé hasta la panadería donde 9na y J y la gente esperaba el “pan de flauta” a 10 pesos. Los domingos se hace imposible comprar pan por la libre. Ya no es como antes. Ahora si no compras el pan que te toca, no comes pan”.

Colas para comprar pan en La Habana / CiberCuba

A inicios del año en curso, la titular del Ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN), Betsy Díaz Velásquez, afirmó durante la Mesa Redonda que la relación calidad-precio del pan racionalizado no es adecuado, y que se han aplicado medidas disciplinarias tras inspecciones a lo largo del país al personal que ha estado involucrado con el mal estado del producto.

El diario Granma, en su edición online del 4 de enero, citó como las principales deficiencias del pan en Cuba “la obsolescencia tecnológica en sentido general, principalmente en panaderías de la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA), insuficientes instrumentos de medición (balanzas), el estado higiénico desfavorable de algunas unidades, y el recibimiento de materias primas sin certificado de conformidad”.

Para mencionar el desvío de recursos estatales como subsistencia ante la desigualdad costo de vida-salarios que atraviesa hace décadas la isla, Granma mencionó: “también se detectó la utilización inadecuada de materias primas de las cuales no se emplean los porcientos establecidos”.

Colas para comprar pan en La Habana / CiberCuba

La Covid-19 ha agudizado una situación de desabastecimiento que ya arrastraba el país caribeño y ha puesto en evidencia, sin paliativos, la brecha entre el costo de vida del cubano y los ingresos, prácticamente simbólicos, que puede proveer el estado a partir de su sistema salarial. Incapaz de conseguir la autarquía tan anhelada por Fidel Castro, el estado cubano desarrolló una economía parasitaria de otras naciones que, sumidas también en profundas crisis, trajeron como consecuencia una industria nacional casi inexistente, y un país que se sostiene hoy en día a partir de las remesas y la exportación de su capital humano en el área de salud.

Las reformas económicas contempladas en la llamada tarea ordenamiento, puestas en vigor este 1ro de enero, intentan remendar a golpe de inflación la severa crisis que azota al país. Sin embargo, el pueblo continúa haciendo largas colas frente a la red minorista estatal en MLC, así como en los mercados en MN sin que se avizore una solución siquiera mediata a la situación alimenticia nacional.

El relato de la fuente llegado a nuestra redacción es uno más de los tantos que circulan en redes sociales. Aglomeraciones para acceder a cualquier alimento, incluso si para ello se violan las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud en un país que rompe semanalmente su cifra récord de contagios por Covid-19.

“En el Vedado para comprar pan por la libre tienes que caminar muchas cuadras. Las fotos que les muestro son de la panadería de la Empresa Cubana del Pan, donde la población puede comprar solo 2 flautas de pan. Dicha panadería está ubicada en 9na y J, Vedado, La Habana. Es una odisea comprar en estos momentos pan por la libre en La Habana”, concluye la fuente.