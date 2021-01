Actor Rubén Cortada: "Cuba fue bajar al noveno círculo del infierno"

El actor y modelo cubano Rubén Cortada ha vuelto a España. Asegura que ha regresado con mucha fuerza tras pasar una larga temporada en Cuba, lo que consideró un verdadero infierno.

En una entrevista ofrecida a la famosa revista para hombres, MadMenMag, el actor declaró que viajó a Cuba por unos temas personales, pero la situación en la isla se le complicó, poco a poco. No pudo salir del país hasta pasados tres años y en todo ese tiempo sus seguidores no tuvieron noticias suyas.

Sin embargo, en noviembre Rubén Cortada reactivó su cuenta en Instagram, dando fe de su regreso a tierra española, con una imagen en la que se muestra desnudo, saliendo del mar.

"He regresado con mucha fuerza. Hubo cosas que gestioné mal. Ya está todo organizado, después de toda esta locura que me pasó en Cuba. Lo tengo todo muy claro", aseguró el modelo a sus seguidores.

Las primeras fotos del regreso de Cortada a la vida pública fueron impactantes porque mostraba pelo largo, barba descuidada y hasta un aire de abandono.

"Yo ahí estaba solo, completamente solo. La barba era una forma de camuflarme. Me fui muy abajo. Mal. Son procesos y todo el mundo los tiene. Estamos hablando de esto justamente porque ahora estoy bien. Pero nuestros demonios están todo el tiempo acechando, o por lo menos a mí me están dando todo el tiempo. En Cuba fue bajar al noveno círculo del infierno", dijo el actor y reiteró su mensaje de fuerza: "I am Back".

En la entrevista Cortada no cuenta qué le pasó en Cuba, pero sí da certeza de un retorno óptimo, con más madurez. Una de las cosas que confesó es que comienza a disfrutar el uso de las redes sociales, aunque en este sentido asegura que irá con calma.

Rubén comentó su etapa de modelo, la importancia que tuvo en su carrera la oportunidad de viajar, conocer a grandes diseñadores como Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani o Domenico Dolce y Stefano Gabbana, pero ahora quiere explotar más su faceta de actor.

"Mi carrera de actor empieza en una sesión de fotos con Bryan Adams (es cantante y también fotógrafo) en Los Ángeles. Durante la pausa para la comida se me sentó delante y me dijo ‘¿tú sabes quién soy yo?’. Y le conteste que sí, que en mi casa mi padre escuchaba buena música y que él estaba ahí. Y él me dijo: ‘tú no eres modelo, tú eres actor’", contó Rubén Cortada.

En Cuba se enamoró de la actuación, pero fue cuando trabajó con Fernando Piernas, director de escena y profesor de teatro, se deslumbró definitivamente con esta profesión. Su próximo trabajo será como actor en un largometraje que comienza a rodarse próximamente y del que no dio adelantos.

Rubén Cortada triunfó en el mundo de la actuación en 2016 por su papel en El Príncipe, una serie de Telecinco que cautivó a más de cuatro millones de espectadores. El actor y modelo cubano interpretó a Faruk, un narcotraficante musulmán que convirtió al actor cubano en uno de los rostros más populares de la televisión española hacia el 2016.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.