Santiagueros denuncian que el gobierno cubano no garantiza alimentos a zonas en cuarentena

Desde el 4 de enero, un total de 24 manzanas en el reparto Santa Bárbara, en la oriental ciudad de Santiago de Cuba, se encuentran en cuarentena por el alza de casos positivos a la Covid 19. Hasta la fecha el Gobierno solo les ha vendido unos pocos módulos alimenticios, hecho que ha motivado a que personas evadan el cerco y busquen suministros en otras zonas de la urbe.

Un post publicado en la página de El Chago Santiago de Cuba, da cuenta de los hechos y alerta de los peligros a los que se enfrentan los ciudadanos. "Mi gente, ese tipo de acción pone en riesgo al resto de la población, hoy esa zona es de las de mayor cantidad de casos positivos de COVID-19", escribe.

"Las personas, por el motivo que sea, sí están saliendo del área de cuarentena de Santa Bárbara", reiteró en una publicación posterior.

Según los comentarios de los usuarios, las personas aisladas están desesperadas porque no tienen cómo comprar los alimentos y productos de primera necesidad.

Una usuaria llamada Carmen La India denunció que su madre, aislada en esa zona de cuarentena, aquejada de una hipertensión pulmonar y en estado muy delicada, sólo le vendieron un kilo de chopo y un paquetico de refresco, por 85 pesos.

“Es triste todo lo que esta pasando mi Cuba mi familia y le doy gracias a dios por eso, pero pienso que deberían dar algo más a las personas vulnerables y niños. Se que se puede pero solo en dólares americanos”, argumentó una de las comentaristas.

Otros internautas han asegurado que, hasta la fecha, una semana después de declarada la zona en aislamiento, sólo le han vendido paquetes con unos pocos chopos (una especie de malanga), una bolsa de jugo de toronja a 85 pesos, una jaba con fongo (también conocido como plátano burro), a 15 pesos, y por única vez un módulo con pollo, detergente y aceite, a 220 pesos, además del pan que muchos han alegado no tener la mejor calidad.

Una persona que responde al nombre de Baby's Hechavarria, aseguró que “una sola vez han vendido módulo y chopo y de eso no se vive caballero tienen que garantizar a la zona en cuarentena los recursos se entiende la situación del país que traigan de la Habana sino tienen allá están vendiendo de todooooo aquí las personas están pasando hambre”.

Muchos alegan que la necesidad obliga a las personas a arriesgarse. Una de ellas, Bárbara Alfaro, quien comenta que “Este tipo de acción sucede cuando la gente tienen hambre, el hambre hace que la gente haga locuras porque tienen que comer”.

Por su parte, Mary Santiaguerisima Dales argumentó “Y yo pregunto se mueren de hambre tienen que al menos proporcionarle lo mínimo....Después se quejan de las indisciplinas sociales!!! Si las están provocando....”

“La culpa no es de las personas que están en la zona roja, para estar en aislamiento tienen que tener condiciones principalmente alimenticias, pero el gobierno no hace nada que valga la pena , les dan comida que es basura porq yo que vivo cerca y tengo amistades ahí lo he comprobado, a todo le achacan que es indisciplina social, pero las razones de las indisciplinas aveces son bastante justificables”, dice por su parte Raulyto Guevara

De manera general, la mayoría de los usuarios culpan al hambre, la necesidad y la miseria, acrecentadas por coronavirus y las nuevas medidas de reordenamiento monetario, de que los santiagueros en cuarentena se arriesguen a saltar el cerco.

La zona en cuarentena en Santa Bárbara, según cifras oficiales, comprende unas 24 manzanas y más de 4 000 personas residentes. En esta área, han quedado cerradas las tiendas, escuelas, instituciones culturales, mercados, iglesias, con el objetivo de contener el elevado número de casos positivos, entre importados y autóctonos.