Prospecto cubano Yassel Pino con grandes retos en la franquicia de los Rojos de Cincinnati

Cuando Yassel Pino emigró de Cuba en 2016 tenía en mente continuar su carrera dentro del béisbol, un juego que practica desde los cinco años.

En el sistema preuniversitario y colegial de Estados Unidos existen muchas ventajas para los privilegiados en los deportes. Sin embargo, más allá de destacar en cada uno de estos dos niveles escolares, pasar al profesionalismo es el objetivo principal de la mayoría.

Pino, nacido en el Vedado, La Habana, se alistó en el High School de South Miami y los resultados no tardaron en sucederse. Luego de dos temporadas fue elegido en la ronda 29 del Draft Amateur por los Rojos de Cincinnati en 2019. La franquicia le ofreció un bono de 125 mil dólares y Pino no dudó en firmar.

"Me sentí muy bien en ese momento. Hubo mucha alegría en mi familia, pero este es sólo el comienzo de un futuro muy grande", aseguró Pino en entrevista con CiberCuba.

Actualmente se halla en medio de una preparación en la ciudad de Miami con vistas a la temporada de 2021 en Ligas Menores.

"Estoy entrenando mucho mi físico. Ellos hablaron conmigo en que tenía que mejorar cosas como la rapidez", dijo.

El infielder habanero también se encuentra laborando en el bateo y enfrascado en perfeccionar una mecánica que le permita realizar el swing con mayor rapidez.

"Me fue muy bien en South Miami, donde estuve cerca de dos años. Me ayudaron bastante los entrenadores allí, en especial Howard Cuervo, que habló mucho los scouts y gracias a Dios se me dio la oportunidad", relató.

Pino puede jugar en cualquier posición del infield. Reportes indican que posee un brazo de primer nivel, capaz de rebasar las 90 millas en los tiros.

No obstante, el joven talento de 19 años no se confía. En 2019 asistió a la Arizona League con Cincinnati, en el nivel Rookie, y bateó .253, con dos dobles y 11 impulsadas en 24 partidos.

"Tuve que adaptarme a otra liga con distinta velocidad en los lanzadores", aseguró.

Pino espera mantener los avances en la temporada de 2021, cuando probablemente inicie en el nivel de Clase-A.

"Esperemos que con Dios mediante salgan bien las cosas y me sigo preparando para estar ready", concluyó el jugador.