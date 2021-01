Médico cubano denuncia que su salario apenas cubre sus gastos en transporte para ir a trabajar

El médico cubano Alberto Díaz denunció en redes sociales que su sueldo apenas le alcanza para pagar el transporte para ir y regresar de trabajar.

Díaz compartió en Facebook las cuentas de lo que invirtió este sábado para trasladarse y volver del trabajo, en relación con el pago que recibiría por esa jornada, a pesar del dinero extra por la guardia que cubrió en la noche.

“Hoy salí de guardia, me pagan nocturnidad. 48 pesos la guardia de 7 pm a 7 am; entré a trabajar a las 8 am de ayer, salí hoy a las 11. Para ir al trabajo me costó 25 pesos una máquina”, refirió el galeno.

Captura de publicación en Facebook.

“Hoy mi regreso fueron 15 pesos en un camión, de pie, agachado porque chocaba en el techo. Fui a trabajar 27 horas y gasté 40 pesos y solo me pagaron 48 pesos por 12 horas. Saque usted sus propias conclusiones”, agregó.

La publicación recibió decenas de comentarios de cubanos, que apoyaron el cuestionamiento del doctor.

“Ciertamente esto tiene que parar, ¿hasta cuándo van a seguir permitiendo esto? Basta ya!! ¿Quién será el responsable de todo lo q estamos viviendo? Sea quien sea, por favor, que analicen que estas cosas solo están decepcionando al pueblo”, comentó una usuaria.

“Un médico que cumple con su trabajo paga de transporte lo mismo que gana diario, ¿para qué trabaja? ¿Para pagar transporte?”, añadió.

A pesar de que el gobierno subió los salarios de los profesionales de la salud, la reforma económica puesta en marcha este año para eliminar la dualidad monetaria en el país trajo consigo un cuantioso incremento del costo de bienes y servicios básicos, como el transporte, por lo que muchos consideran insuficiente el aumento salarial.

Recientemente, el doctor cubano Guillermo Mok Méndez, especialista en Cirugía Pediátrica en el Hospital Pediátrico Universitario William Soler, compartió en redes sociales la experiencia que debe enfrentar para comprarle alimentos a su familia.

“Después de 24 horas de guardia médica, aquí me encuentro haciendo una cola para comprar pollo”, publicó el médico en Facebook. Mok relató que, tras varias horas en una fila, no pudo adquirir lo que había ido a buscar.

Las redes sociales se han convertido en plataformas habituales en que los cubanos dan a conocer la realidad que los medios oficialistas no informan. Un usuario activo en tal sentido ha sido el doctor Alexander Pupo Casas, quien fue expulsado de su trabajo debido a sus publicaciones.

A finales del año pasado, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, afirmó a los médicos cubanos que “la guardia no se paga, lo que se paga es la nocturnidad” y que no será incrementada en la llamada “Tarea de Ordenamiento” económico en el país.

Tras la reforma monetaria que emprende el gobierno cubano, el salario de un médico recién graduado será de 4.610 pesos, y una vez que cumpla el período de residencia este ascendería a 5.060 pesos, mientras que si llega a terminar la especialidad, sería de 5.560 pesos.

El sueldo más alto que podrá ganar un doctor en Cuba será de 5.810 pesos, categoría salarial que corresponde a los médicos especialistas de segundo grado.