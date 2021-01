Thalia denuncia las "condiciones inaceptables" en las que se encuentra su abuela de 103 años

La familia de Thalia está viviendo un momento de angustia por la salud de su abuela doña Eva Mange, quien cumplió este lunes 18 de enero 103 años.

La cantante mexicana acudió a sus redes sociales para pedir a sus seguidores que oren por ella en un mensaje en el que expresó el mal capítulo que están pasando después de encontrarse a su abuela en "condiciones totalmente inaceptables".

"Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables", expresó junto a una foto de su querida abuela.

"Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida. ¡Muchísimas gracias a tod@s por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103!", añadió la Emperatriz de la Belleza.

Este mensaje llegó tan solo unas horas después de que la actriz Laura Zapata, hermana mayor de Thalia, compartiese unas impactantes fotos de su abuela.

Según reveló en su perfil de Twitter, se estuvo preparando durante días para visitar a su abuela por su 103 cumpleaños. Se aíslo algunos días en su hogar y se hizo la prueba del coronavirus para proteger a su abuela de cualquier posible contagio. Sin embargo, cuando llegó el día y vio a su abuela, se encontró con que su abuela no estaba siendo cuidada como debería y denunció públicamente su maltrato.

"Es mi guerrera y ¡¡¡la amo!!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba de COVID-19. Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré", contó Zapata en su cuenta de Twitter, donde compartió algunas imágenes de las heridas de su abuela.

"Estos son los 'cuidados' que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 escaras decúbito", añadió en otro tweet. "No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables", denunció públicamente.

