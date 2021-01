Maluma confiesa sus dificultades para hacer amigos en la música: "Una vez que les muestro la espalda, me apuñalan"

Estamos acostumbrados a que la mayoría de artistas del panorama urbano compartan fotos juntos y demuestren que tras las cámaras de grabación y fuera de los estudios tienen una gran relación. Sin embargo, ese no es el caso de Maluma.

El joven colombiano es uno de los grandes artistas latinos de la actualidad y tiene colaboraciones con la mayoría de cantantes del momento. Pero en pocas ocasiones le vemos compartir tiempo con ellos sin que haya una canción de por medio. Y es que resulta que el Pretty Boy tiene dificultades a la hora de crear nuevos vínculos en el entorno de su trabajo. Así lo reveló a Elle USA en la entrevista que acompañó a la portada histórica que protagonizó al ser el primer hombre en aparecer en la tapa de la revista.

"Intento hacer amigos en la industria, pero es muy difícil. A veces siento que quieren ser mis amigos, pero una vez que les muestro la espalda, me apuñalan", reconoció el artista, que dentro de unos días cumplirá 27 años.

"Prefiero estar seguro con mis amigos, donde siempre me siento cómodo. Cuando no tenía dinero, estaban ahí para mí, invitándome a almorzar en su casa. Ellos son los que se reían de mí y ahora disfrutan de mi éxito", añadió el intérprete de éxitos como Felices los Cuatro o Hawái, quien sigue teniendo en su círculo cercano de amigos a las personas que le ayudaron y apoyaron cuando no era el afamado cantante de hoy en día.

A la revista también explicó que una de las razones por las que no termina de encajar entre sus compañeros es por no tienen un lado espiritual. "Vas a una sesión de música en Miami con estos tipos de mi edad, y están hablando de cosas materiales, y yo digo, 'Está bien, es bueno tener un Lamborghini, es bueno tener un gran Rolex, es bueno tener una casa enorme, pero ¿cuándo vas a tener un alma grande?'", dijo el cantante, que le da gran importancia a lo espiritual.

A pesar de no conectar con muchos de los artistas con los que trabaja, hay excepciones y esas son Madonna, Shakira, Jennifer Lopez o Ricky Martin.

