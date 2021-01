Seguidores de Trump le dan la bienvenida en Florida tras su salida de la casa Blanca

Al mismo tiempo en que Joe Biden tomaba posesión como el 46 presidente de Estados Unidos en Washington, el ya expresidente Donald Trump se dirigía al condado de Palm Beach, en Florida, arropado por una multitud de partidarios suyos que saludaban al paso de la caravana.

Alineados a lo largo de las calles del condado, sus seguidores le dieron la bienvenida a un Estado en el que Trump consiguió la victoria en las pasadas elecciones, pero que no le valió para revalidar su mandato.

En su discurso final como presidente, Trump se atribuyó el mérito de haber conseguido agilizar las vacunas contra la COVID-19 e impulsado la economía estadounidense, así como otros logros que aparecieron agrandados en sus palabras, pronunciadas en la Base Andrews.

“Han sido cuatro años increíbles, hemos logrado mucho juntos”, dijo Trump. “También conseguimos recortar los impuestos, los mayores recortes de impuestos y reformas en la historia de nuestro país con diferencia. Espero que no aumenten sus impuestos, pero si lo hacen, se los dije", advirtió.

Fiel a su estilo, Trump se despidió con el tema "My Way" de Frank Sinatra sonando de fondo. A continuación, acompañado de la ex primera dama, Melania Trump, subieron al Air Force One y se fueron a West Palm Beach, donde cientos de seguidores esperaban para recibirlo.

“Solo queríamos mostrarle cuánto lo apreciamos”, dijo Anita Bargas, quien viajó desde Texas para ver a Trump, según recogió el canal Local 10 News. "Se trata de un momento sombrío, pero al mismo tiempo de celebración para que podamos darle la bienvenida de regreso a casa", dijo Iam Hedendal, partidario de Trump.

Por su parte, The Wall Street Journal reveló el martes que Trump estaría considerando el lanzamiento de un nuevo partido político, el “Partido Patriota” (Patriot Party). Al parecer, el expresidente mantuvo conversaciones con personas de su entorno que indicaron a este medio la voluntad de Trump de mantener su influencia política tras abandonar la Casa Blanca. "Regresaremos de alguna forma" indicó desde la Base Andrews.

Mientras su caravana avanzaba lentamente por Southern Boulevard hacia Mar-a-Lago poco antes del mediodía, Trump aprovechó para saludar a las personas que se reunieron a los lados de la carretera para arroparlo y despedirse.

De momento, todo parece indicar que Trump planea permanecer en su residencia al menos durante el futuro inmediato. En cuanto a lo que planea hacer a continuación, aún no está claro, pero sus partidarios creen que este no será el final de su carrera política.