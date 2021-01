Trabajadora de Policlínico en La Habana: "Somos contactos de un médico positivo al Covid-19 y no nos hacen PCR"

Una trabajadora del Policlínico Antonio Guiteras Holmes, en la Habana Vieja, denunció varios incidentes asociados al mal manejo de la situación epidemiológica por parte de la institución.

La fuente, quien prefirió reservar su identidad por las consecuencias que pudiera acarrearle, explicó a CiberCuba que el pasado 19 de enero se reportaron como positivos al Covid-19 el jefe de Cuerpo de Guardia de la institución, su esposa y otro trabajador. Aunque el paciente reportó 15 contactos del policlínico con los cuales había interactuado en los últimos días, solo han realizado PCR a 4 personas, asegura.

"El compañero Leonel, el jefe (del Cuerpo de Guardia), estaba con catarro y así trabajó varios días hasta que se agudizó su cuadro y fue a su área de salud en Habana Vieja, el Policlínico que se encuentra en la calle Sol entre Villegas y Aguacate, y lo trasladaron al hospital por dar positivo. Salud (Dirección Municipal de Salud) en el municipio Habana Vieja solo le realizó el test a 4 compañeros trabajadores del Policlínico".

Según comenta la fuente, los motivos por los cuales ella considera que se decidió aplicar el test a un número reducido de contactos guarda relación con el interés de las autoridades de no atemorizar a la población, sin embargo, ese mismo gesto limitaría la percepción de riesgo entre los habaneros.

"Pero el municipio (Dirección Municipal de Salud) Habana Vieja para no cerrar la institución y para que no se creara el pánico no nos quieren hacer ningún test", reclama la fuente.

A esta demanda, la sanitaria le suma la demora del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) en el traslado de los casos positivos a hospitales o centros de aislamiento:

"Hablo de demoras de hasta 12 hrs en venir a buscar los casos sospechosos al Policlínico, y ni comida ni nada. Se desesperan (los pacientes) y se van a sus casas, con toda su razón, la atención es malísima por parte del SIUM", detalla.

Asimismo, la trabajadora de la Salud lamenta lo que considera "pésimas condiciones de trabajo".

"No alcanzan los guantes y hay una sola careta para todos los trabajadores del turno. O sea, llegamos y nos entregamos la misma careta unos a otros", concluye.

La Habana es la segunda provincia más afectada por la pandemia en Cuba actualmente, seguida por Guantánamo. Este domingo el Ministerio de Salud Pública reportó 3 fallecidos y 634 nuevos casos de coronavirus en el país, de ellos 324 pertenecen a la capital.